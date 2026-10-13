به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عملیات بازدید، پاک‌سازی و ایمن‌سازی بام مجموعه تاریخی کاروانسرای شاه‌عباسی میبد با هدف صیانت از این بنای ارزشمند و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از نزولات جوی و نفوذ رطوبت در دستور کار قرار گرفته است.

این عملیات با تمرکز بر حفاظت پیشگیرانه و کاهش خطرات ناشی از بارش‌های فصلی، شامل بازبینی دقیق وضعیت پوشش بام و بخش‌های حساس معماری، پاک‌سازی مسیرهای هدایت و خروج آب و ناودان‌ها به‌منظور جلوگیری از تجمع آب و همچنین ایمن‌سازی و مرمت اضطراری قسمت‌های آسیب‌دیده است.

اجرای این اقدامات با هدف کاهش احتمال نفوذ آب به ساختار بنا، جلوگیری از فرسایش مصالح و پیشگیری از بروز آسیب‌های ساختاری انجام می‌شود و نقش مهمی در حفاظت و نگهداری از این اثر تاریخی دارد.

کاروانسرای شاه‌عباسی میبد از بناهای شاخص معماری دوره صفوی است که با برخورداری از طرح چهار ایوانی و حیاط مرکزی، جلوه‌ای از هنر و مهارت معماران ایرانی را به نمایش می‌گذارد.

استفاده از مصالح بومی ازجمله آجر، خشت و ساروج، در کنار طاق‌های جناغی و تزئینات گچی، از ویژگی‌های معماری این مجموعه تاریخی به شمار می‌رود.

حفاظت مستمر از بخش‌های مختلف این بنای تاریخی، به‌ویژه بام و مسیرهای دفع آب‌های سطحی، از اقدامات ضروری برای افزایش ماندگاری بنا و صیانت از ارزش‌های تاریخی و معماری آن در برابر عوامل طبیعی و فرسایشی است.

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