۲۷ هکتار از اراضی کاخ مروارید در مسیر تعیین تکلیف

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، عصر روز دوشنبه، ۲۰ مهرماه در حاشیه آیین اختتامیه نکوداشت روز کرج که در تالار شهیدان نژادفلاح برگزار شد، با اشاره به اهمیت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و اقتصادی استان البرز اظهار کرد: رویدادهای فرهنگی زمانی می‌توانند به نتایج ماندگار منجر شوند که علاوه بر ایجاد فضای نشاط اجتماعی، زمینه معرفی داشته‌های بومی، حمایت از تولیدکنندگان محلی و تقویت هویت فرهنگی شهر را فراهم کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با اشاره به برگزاری نمایشگاه ۱۰روزه سوغات و صنایع‌دستی روستایی در چارچوب برنامه‌های روز کرج افزود: این نمایشگاه با برپایی ۵۰ غرفه، فرصتی برای عرضه محصولات بومی و معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان محلی فراهم کرد و توانست بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی روستاها را در معرض دید شهروندان قرار دهد.

او با بیان اینکه صنایع‌دستی و سوغات محلی تنها کالاهایی برای عرضه و فروش نیستند، گفت: این محصولات بخشی از هویت فرهنگی مناطق مختلف را بازتاب می‌دهند و در بسیاری از موارد، شیوه زندگی، ذوق هنری، تجربه‌های نسل‌های گذشته و سنت‌های بومی در تولید آن‌ها نمود پیدا می‌کند. بنابراین، معرفی و حمایت از این محصولات علاوه بر جنبه اقتصادی، در حفظ و انتقال میراث فرهنگی نیز اهمیت دارد.

زینالی با اشاره به حضور زنان و جوانان روستایی در عرصه تولید و عرضه محصولات محلی اظهار کرد: فراهم‌کردن فرصت برای معرفی تولیدات این گروه‌ها می‌تواند به افزایش امکان فروش محصولات، تقویت درآمد خانوارها و ایجاد زمینه مشارکت بیشتر جوامع محلی در فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.

این مسئول توضیح داد: نمایشگاه‌های صنایع‌دستی زمانی اثربخشی بیشتری دارند که ارتباط میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را تقویت کنند و زمینه شناخت مستقیم مردم از محصولات و توانمندی‌های بومی را فراهم آورند. استمرار چنین برنامه‌هایی می‌تواند به شناساندن ظرفیت‌های کمتر معرفی‌شده روستاها و حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان محلی کمک کند.

او ادامه داد: در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و گردشگری باید ظرفیت‌های مختلف هر منطقه در کنار یکدیگر دیده شوند؛ چراکه آثار تاریخی، صنایع‌دستی، سوغات محلی و آداب‌ورسوم، هرکدام بخشی از هویت مقصد گردشگری را شکل می‌دهند و معرفی هماهنگ آن‌ها می‌تواند به شناخت بهتر مردم از داشته‌های فرهنگی استان منجر شود.

استقبال روزانه ۴۰۰ تا ۶۰۰ نفر از کاخ سلیمانیه

زینالی در ادامه با اشاره به استقبال شهروندان از کاخ سلیمانیه کرج گفت: این مجموعه تاریخی با وجود ادامه عملیات عمرانی و محدودیت‌های موجود در روند بازدید، روزانه به‌طور میانگین میزبان ۴۰۰ تا ۶۰۰ نفر است و این آمار در روزهای پنجشنبه و جمعه به حدود ۸۰۰ نفر می‌رسد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز افزود: میزان استقبال مردم از کاخ سلیمانیه نشان‌دهنده ظرفیت این مجموعه برای حضور در برنامه‌های گردشگری شهری است و ضرورت دارد روند مرمت و آماده‌سازی آن با جدیت دنبال شود تا امکان بهره‌مندی بهتر شهروندان از این اثر تاریخی فراهم شود.

او با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به حفاظت از میراث تاریخی و بهبود شرایط بازدید اظهار کرد: مجموعه‌های تاریخی علاوه بر ارزش معماری و فرهنگی، بخشی از حافظه تاریخی شهرها به شمار می‌روند و حفاظت از آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی اصولی، اجرای اقدامات مرمتی و فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب است.

این مسئول توضیح داد: استقبال مردم از این مجموعه‌ها می‌تواند فرصتی برای افزایش شناخت عمومی از میراث تاریخی باشد، اما بهره‌برداری گردشگری از این ظرفیت‌ها باید متناسب با الزامات حفاظتی انجام شود. بر همین اساس، تلاش می‌شود ضمن پیگیری اقدامات مورد نیاز برای حفاظت از کاخ سلیمانیه، شرایط مناسب‌تری برای حضور بازدیدکنندگان فراهم شود.

زینالی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی زیرساخت‌های گردشگری تپه ازبکی اشاره کرد و گفت: ایجاد امکاناتی از جمله برج نوری، سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه در این محوطه در حال پیگیری و آماده‌سازی است.

این مسئول توضیح داد: پیش‌بینی می‌شود گذر گردشگری تپه ازبکی نیز طی دو تا سه هفته آینده تکمیل شود تا شرایط مناسب‌تری برای حضور بازدیدکنندگان و استفاده از ظرفیت‌های این محوطه فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساخت‌ها در محوطه‌های تاریخی اظهار کرد: توسعه خدمات مورد نیاز گردشگران باید در کنار حفاظت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی انجام شود. فراهم‌کردن امکانات اولیه، سامان‌دهی مسیرهای بازدید و بهبود خدمات می‌تواند به ارتقای کیفیت حضور گردشگران کمک کند و زمینه معرفی بهتر این ظرفیت‌ها را فراهم آورد.

این مسئول ادامه داد: معرفی آثار و محوطه‌های تاریخی زمانی با استقبال بیشتری همراه خواهد شد که بازدیدکنندگان علاوه بر آشنایی با ارزش‌های فرهنگی و تاریخی آن‌ها، از امکانات اولیه و شرایط مناسب بازدید نیز برخوردار باشند. از این رو، تکمیل زیرساخت‌ها در کنار برنامه‌های حفاظتی، یکی از موضوعات مهم در سامان‌دهی ظرفیت‌های گردشگری استان است.

او در ادامه با اشاره به روند پیگیری اراضی مورد نیاز کاخ مروارید اظهار کرد: مذاکرات مربوط به اجرای مصوبه مرتبط با این مجموعه پیش از جنگ ۱۲روزه در جریان بود، اما تحولات پس از آن موجب توقف روند پیگیری‌ها شد.

زینالی ابراز کرد: این موضوع مجددا در دستور کار قرار گرفته و درخواست رسمی برای آغاز فاز نخست طرح ارائه شده است. امیدواریم طی ۱۰ روز آینده پاسخ لازم دریافت شود تا با تشکیل کارگروه مربوط، مراحل اجرایی پیگیری شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز با بیان اینکه در مرحله نخست، تعیین تکلیف حدود ۲۷ هکتار از اراضی مورد نیاز مجموعه دنبال می‌شود، گفت: مشخص‌شدن وضعیت این اراضی می‌تواند زمینه لازم را برای پیشبرد برنامه‌های مرمتی و سامان‌دهی مجموعه فراهم کند و امکان پیگیری منسجم‌تر اقدامات مرتبط با این اثر تاریخی را به وجود آورد.

این مسئول همچنین از تأکید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر پیگیری این موضوع خبر داد و افزود: تلاش می‌شود با ادامه مذاکرات و انجام هماهنگی‌های لازم، روند تعیین تکلیف اراضی مورد نیاز کاخ سلیمانیه به نتیجه برسد.

او با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف مسائل مرتبط با مجموعه‌های تاریخی ادامه داد: پیشبرد برنامه‌های حفاظتی و مرمتی نیازمند فراهم‌بودن مقدمات اجرایی و هماهنگی میان بخش‌های مرتبط است و پیگیری موضوع اراضی نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.

زینالی در پایان بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان البرز تأکید کرد و گفت: حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی، تکمیل زیرساخت‌های گردشگری و پیگیری امور مرتبط با آثار تاریخی باید به‌صورت مستمر دنبال شود تا زمینه بهره‌مندی بیشتر مردم از میراث فرهنگی و تقویت ظرفیت‌های گردشگری استان فراهم شود.

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