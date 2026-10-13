به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیش همایش ملی زن در تاریخ محلی سیستان و بلوچستان به همت دفتر امور زنان و معاونت فرهنگی اداره‌کل روابط‌ عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی امروز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه جاری در سالن آمفی تئاتر وزارت میراث‌فرهنگی برگزار می‌شود.

در حاشیه این رویداد، تعداد ۲۰ صنعتگر صنایع‌دستی از استان بلوچستان و سیستان انواع رودوزی‌های استان شامل سوزن‌دوزی بلوچ، پلیواردوزی، سیاه‌دوزی سیستان، خامه‌دوزی، سفال کلپورگان، مصنوعات تلفیقی چرم و سوزن‌دوزی، حصیر و زیور آلات سنتی و پوشاک محلی، جلیقه‌های ایرانی... را به نمایش می‌گذارند.

همچنین در پیش همایش ملی زن در تاریخ محلی سیستان و بلوچستان با برپایی سیاه چادر، شیوه زندگی عشایری و طبخ خوراک و نان‌های سنتی معرفی می‌شود.

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