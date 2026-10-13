به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید رضا حسینی سه‌شنبه ۲۱مهر ۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و کشاورزی این شهرستان اظهار کرد: جشنواره انار اشرف با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی و محلی، حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان صنایع‌دستی و ایجاد زمینه برای رونق گردشگری شهرستان برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بهشهر، افزود: این جشنواره فرصتی برای معرفی انار بهشهر به‌عنوان یکی از محصولات شاخص منطقه و آشنایی گردشگران با آداب‌ورسوم، فرهنگ بومی و توانمندی‌های اقتصادی و گردشگری شهرستان است.

او با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این رویداد بیان کرد: برگزاری هشت شب برنامه‌های جشن و شادی با حضور هنرمندان استانی، برپایی غرفه‌های عرضه انار، محصولات محلی، صنایع‌دستی و سوغات از جمله بخش‌های این جشنواره خواهد بود.

حسینی با تأکید بر نقش رویدادهای فرهنگی در توسعه گردشگری منطقه خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره‌های بومی و محلی می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت‌های شهرستان بهشهر، افزایش حضور گردشگران و حمایت از فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی را فراهم کند.

یازدهمین جشنواره انار اشرف از ۲۴ مهر تا یکم آبان ۱۴۰۵ در مجتمع تفریحی و گردشگری هوتو شهرستان بهشهر برگزار می‌شود.

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