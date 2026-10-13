۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۰

آموزش چوقابافی به ۱۵ متقاضی در شهرستان فارسان آغاز شد

آموزش چوقابافی به ۱۵ متقاضی در شهرستان فارسان آغاز شد

مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع‌دستی عقیق چهارمحال و بختیاری گفت: آموزش رشته چوقابافی به ۱۵ متقاضی در روستای گوجان شهرستان فارسان آغاز شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جاسم نصیری روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه جاری در آئین آغاز دوره آموزشی چوقابافی در روستای گوجان شهرستان فارسان گفت: در این دوره آموزشی به هر کدام از شرکت‌کنندگان ۷۰ ساعت و در مجموع یک‌هزار و ۵۰ نفرساعت آموزش داده می‌شود.

مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع‌دستی عقیق چهارمحال و بختیاری افزود: این آموزش‌ها با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به متقاضیان ارائه می‌شود.

نصیری تصریح کرد: آموزش رشته‌های صنایع‌دستی به هنرمندان در چهارمحال و بختیاری باعث افزایش اشتغال‌زایی، کاهش نرخ بیکاری  رونق اقتصادی می‌شود.

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کد خبر 1405072102292
علیرضا غفاری
دبیر مهدی ارجمند

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