به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی اسحاقی دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ در نشست «با هم برای ایران» که با حضور انجمن‌های مردم نهاد در سالن اجتماعات اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران برگزار شد، با اشاره به دستورالعمل ابلاغی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای برگزاری نشست‌های «با هم برای ایران» اظهار کرد: بر اساس مصوبات این نشست، مقرر شد جلسات گفت‌وگو با تشکل‌های مردم‌نهاد با هدف بررسی مسائل و چالش‌های سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، هر ماه دو بار برگزار شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها افزود: استفاده از توان دانشگاه‌ها در بخش‌های اجرایی و پژوهشی مرتبط با هر سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در دستور کار قرار گرفت.

او با اشاره به نقش تشکل‌های مردم‌نهاد در پیشبرد اهداف این نشست‌ها بیان کرد: انجمن‌ها برنامه‌های خود، از جمله زمان برگزاری جلسات، گزارش عملکرد و پوسترهای مورد نیاز برای اطلاع‌رسانی نشست‌ها را به اداره‌کل ارسال کنند تا اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.

اسحاقی خاطر نشان کرد: برگزاری مستمر این نشست‌ها و تقویت تعامل میان اداره‌کل، دانشگاه‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی دقیق‌تر مسائل، استفاده از دیدگاه‌های تخصصی و مشارکت مؤثرتر جامعه مدنی در توسعه و پیشبرد برنامه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان باشد.

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