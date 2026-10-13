کتاب «هُنر دستان» بسیار وزین و اثربخش است

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، ابراهیم قیصری، استاد ادبیات و حافظ‌پژوه، ۲۰ مهر ۱۴۰۵، در حاشیه برگزاری روز بزرگداشت حافظ در اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان ضمن بازدید از آثار هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی خوزستان که اخیرا مُهر اصالت ملی دریافت کرده‌اند، گفت: از دیدن آثار نفیس صنایع‌دستی خوزستان، کیفیت، زیبایی و کارآیی آثار ارائه شده بسیار خرسند شدم.

او عنوان کرد: رویداد ارزشمند داوری مُهر اصالت ملی در خوزستان باعث شده است که آثار ارزشمندی در استان تولید شود و تنوع و فاخر بودن آن‌ها کاملا مشهود است.

قیصری افزود: کتاب «هنر دستان» که با همت و هدایت مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان و زیرنظر معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان تهیه و منتشر شده، بسیار وزین و اثربخش است.

کتاب «هنر دستان» برگرفته از تصاویر آثار هنرمندان استان خوزستان است که در هشتمین دوره داوری مُهر اصالت ملی موفق به کسب این افتخار شده‌اند. این کتاب به زبان‌های فارسی و انگلیسی حاوی تصاویری از آثار نفیس صنایع‌دستی استان، معرفی اثر، معرفی هنرمند و ویژگی اثر است.

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