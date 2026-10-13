به گزارش خبرنگار میراث آریا، عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم روز گذشته ۱۹ مهرماه ضمن بازدید از غرفه استان خوزستان در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری اظهار کرد: از غرفه استان خوزستان، از تنوع محصولات تولیدی‌شان و هم مردمان خوب خوزستان لذت بردم و دلبستگی به وطن و سرزنده بودن اقوام عرب از خصوصیات این دیار است.

همچنین در جریان این بازدید، معاون رئیس‌جمهوری از محصولات و صنایع‌دستی عشایر بازدید و در خصوص رفع موانع تولید و توانمندسازی آن‌ها برای تولید و رونق هرچه بیشتر کسب و کارشان صحبت کرد.

ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری از ۱۶ تا ۱۹ مهر ۱۴۰۵ در نمایشگاه بین‌المللی سئول تهران برگزار شد.

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