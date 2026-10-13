کشف و ضبط ۲ سکه تاریخی در همدان

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ سیدعباس‌علی سپهر با اشاره به اینکه در جریان این پرونده، یک فرد مظنون دستگیر شده و موضوع از طریق مرجع قضایی در حال رسیدگی است، افزود: در پی دریافت گزارشی مبنی بر احتمال جابه‌جایی و نقل‌وانتقال اشیای تاریخی، موضوع در دستور کار یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان قرار گرفت.

فرمانده یگان‌حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان ادامه داد: در راستای بررسی گزارش دریافتی و با تعامل و تبادل اطلاعات با نیروی انتظامی استان همدان، تحقیقات لازم در این زمینه انجام شد که در جریان آن، فرد مظنون شناسایی و دستگیر شد.

او اضافه کرد: در بازرسی‌های انجام‌شده، دو سکه قدیمی کشف و ضبط شد که بر اساس نظر کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، اصالت این سکه‌ها تایید شده و احتمال می‌رود متعلق به دوره سلوکی باشند. با این حال، یکی از سکه‌های کشف‌شده برای تعیین دقیق‌تر ویژگی‌ها و بررسی تخصصی بیشتر، به ارزیابی کارشناسی تکمیلی نیاز دارد.

سپهر با اشاره به اهمیت شناسایی و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی، تاکید کرد: بررسی گزارش‌های مرتبط با جابه‌جایی و نقل‌وانتقال احتمالی اشیای تاریخی و پیگیری موارد مشکوک، با هدف حفاظت از میراث ارزشمند فرهنگی استان و در چارچوب وظایف قانونی یگان حفاظت دنبال می‌شود.

فرمانده یگان‌حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با بیان اینکه در ارتباط با این موضوع، پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی به ابعاد مختلف آن در مرجع قضایی ادامه دارد، بر اهمیت همکاری دستگاه‌های مسئول و مشارکت در گزارش موارد مشکوک مرتبط با آثار تاریخی تاکید کرد و صیانت از میراث‌فرهنگی را مستلزم پیگیری مستمر و همکاری بین‌بخشی دانست.

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