به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه با بیان اینکه کارگاه تخصصی صادرات صنایع‌دستی به بازار عراق در کرمانشاه برگزار شد و تأکید کرد: توانمندسازی هنرمندان برای ورود به بازارهای بین‌المللی و ارزآوری، اولویت اصلی این اداره‌کل است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه افزود: با توجه به ظرفیت‌های فراوان همسایگی و تقاضای موجود در کشور عراق، نیاز است که هنرمندان صنایع‌دستی کرمانشاه با شیوه‌های نوین تجارت خارجی آشنا شوند تا بتوانند محصولات خود را به شکلی نظام‌مند و سودآور عرضه کنند.

او افزود: در این کارگاه آموزشی، تلاش شده است تا به‌شکل کاملاً عملیاتی به دغدغه‌های صنعتگران پاسخ داده شود. شناخت مشتریان هدف در عراق، انتخاب محصولات با پتانسیل فروش بالا، روش‌های معرفی محصول، نحوه بسته‌بندی متناسب با سلیقه بازار مقصد و تکنیک‌های مذاکره تجاری با خریداران عراقی از محورهای اصلی این دوره است.

اعظمی با اشاره به اینکه این رویداد در سالن آمفی‌تئاتر اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: شرکت در این جلسه برای تمامی فعالان حوزه صنایع‌دستی رایگان بود و فرصتی مغتنم برای فعالان این عرصه بود.

او در پایان تصریح کرد: این کارگاه یک قدم عملی برای شروع مسیر صادرات است و امیدواریم با تداوم این آموزش‌ها، شاهد افزایش سهم محصولات هنری کرمانشاه در بازارهای همسایه و رونق اقتصادی بیشتر برای جامعه صنعتگران استان باشیم.

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