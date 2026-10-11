به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه مشترک عبدالعلی زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، و علیرضا ایزدی، رئیس مرکز ثبت آثار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با محوریت توسعه شناسایی و ثبت آثار سواحل مکران در گستره استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان برگزار شد.

در این جلسه تأکید شد که شناسایی و ثبت آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی سواحل مکران باید با نگاه توسعه‌ای و در راستای رونق گردشگری، توسعه اقتصاد منطقه و معرفی بهتر مناطق کمتر توسعه‌یافته انجام شود.

بر اساس این گزارش، مقرر شد تا گردشگری و ورزش‌های دریایی در سواحل مکران به صورت زنجیره‌ای و یکپارچه دیده شود؛ به گونه‌ای که مسیرهای گردشگری ساحلی، ورزش‌های آبی، اقامتگاه‌ها و خدمات مرتبط در قالب یک زنجیره گردشگری تعریف و اجرا شوند.

همچنین بر نقش گردشگری به‌عنوان موتور محرک اقتصاد منطقه و ابزار معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده سواحل مکران تأکید و در این راستا مقرر شد، برنامه جامع احداث و توسعه هتل‌های گردشگری در سواحل مکران با هدف رونق اقتصادی منطقه و جذب گردشگر تدوین و تا پایان سال جاری نهایی شود.

از دیگر مصوبات این جلسه، تشکیل کارگروه مشترک میان نماینده ویژه رئیس‌جمهوری و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای پیگیری مستمر شناسایی و ثبت آثار سواحل مکران، تدوین طرح جامع توسعه گردشگری و ورزش‌های دریایی به صورت زنجیره‌ای با همکاری استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان، و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای تأمین زیرساخت‌های گردشگری، ورزشی و اقامتی است.

در پایان، مقرر شد تا گزارش پیشرفت مصوبات این جلسه در نشست آتی ارائه شود.

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