به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هفتمین نشست عادی شورای حکام مرکز میراث ناملموس تهران، با حضور علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی، آتوسا مومنی رئیس مرکز میراث ناملموس تهران، حسن فرطوسی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران و جمعی از سفیران کشورهای عضو صبح امروز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ در هتل لاله تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، آتوسا مؤمنی با اشاره به اهمیت تداوم همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه میراث‌فرهنگی ناملموس اظهار کرد: گرد هم آمده‌ایم تا مسئولیت خود را در قبال جوامعی که در آن‌ها زندگی می‌کنیم، بررسی کنیم و راهکارهایی برای ایفای بهتر تعهدات مشترک خود بیابیم.

او با تاکید بر اهمیت استمرار فعالیت‌های نهادی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای افزود: با وجود محدودیت‌های سفر و برخی چالش‌ها، باید مسیر همکاری را حفظ کنیم، ارتباطات خود را گسترش دهیم و به تعهداتی که در چارچوب شورای حکام پذیرفته‌ایم، پایبند بمانیم.

رئیس مرکز میراث ناملموس تهران با قدردانی از همکاری و همراهی کشورهای عضو بیان کرد: مرکز میراث ناملموس تهران ۲۴ کشور را در بر می‌گیرد و مسئولیت ما در قبال این گستره جغرافیایی و فرهنگی، مسئولیتی مهم و مشترک است. ازاین‌رو، باید شرایطی فراهم کنیم که میراث ناملموس میان جوامع منتقل شود و زمینه تبادل دانش، مشارکت معنادار و همکاری‌های منطقه‌ای بیش از پیش تقویت شود.

مومنی همچنین بر ضرورت تعامل با موزه‌ها، جوامع محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای سیاست‌گذار تاکید کرد و گفت: باید از ظرفیت گفت‌وگو و مشارکت ذی‌نفعان برای تحقق اهداف مشترک در زمینه پاسداری از میراث ناملموس بهره بگیریم.

او با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای عملیاتی‌کردن اصول کنوانسیون پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس، خاطرنشان کرد: نتایج این تلاش‌ها در شورای حکام بررسی خواهد شد تا ضمن ارزیابی عملکرد گذشته، زمینه برای بهبود فعالیت‌ها و افزایش اثربخشی برنامه‌های آینده فراهم شود.

رئیس مرکز میراث ناملموس تهران، ایجاد یک شبکه دیجیتال منطقه‌ای برای تسهیل مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد را از جمله برنامه‌های مورد توجه برشمرد و افزود: تقویت همکاری‌های منطقه‌ای از طریق مرکز، می‌تواند به گسترش ارتباطات میان کشورها و افزایش مشارکت جوامع در فرایند پاسداری از میراث ناملموس کمک کند.

او همچنین با اشاره به اهمیت ارزیابی دستاوردها و عملکرد مالی مرکز، بر ضرورت بهره‌گیری از تجربه‌ها و درس‌آموخته‌های دوره‌های گذشته تاکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای اقدامات آینده، ازجمله تدوین و اجرای برنامه‌های سال ۲۰۲۷، باید با توجه به نیازهای منطقه و اولویت‌های مشترک کشورهای عضو انجام شود.

مومنی در ادامه، انتقال دانش بومی، توجه به رویه‌های سنتی مرتبط با سلامت، پاسداری از سامانه‌های غذایی و اکوسیستم‌ها و تقویت ظرفیت همکاری میان کشورها را از محورهای مهم فعالیت‌های منطقه‌ای دانست.

او در پایان با تاکید بر ضرورت تعمیق فعالیت‌ها و افزایش تاثیرگذاری پایدار در جوامع اظهار امیدواری کرد که هفتمین نشست شورای حکام با گفت‌وگوهای سازنده، به تقویت اعتماد متقابل و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس منجر شود.

همچنین چهار نشست تخصصی در روزهای ۲۱ و ۲۲ مهرماه در دو نوبت صبح و عصر به‌منظور تصویب کار نشست، انتخاب رئیس و نایب رئیس شورای حکام، اصلاح آیین‌ کار و تمدید دوره عضویت اعضا، ارائه گزارش فعالیت‌ها و گزارش مالی، بررسی برنامه اقدام پیشنهادی مرکز و تصویب برنامه اقدام برای سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۷، پیشنهاد و ارائه نظرات کشورهای عضو برای تدوین برنامه اقدام مرکز برای سال مالی ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ و تعیین تاریخ و محل برگزاری نشست عادی یا فوق العادی بعدی شورای حکام برگزار می‌شود.

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