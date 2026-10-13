ابراهیم شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، اظهار کرد: روز فرهنگی کرج از ظرفیت آن برخوردار است که به یکی از محورهای اصلی تقویت هویت شهری تبدیل شود. هویت یک شهر مجموعه‌ای از مؤلفه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی را در بر می‌گیرد و تقویت آن مستلزم توجه هم‌زمان به ابعاد مختلف زندگی شهری است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز، افزود: برای اینکه روز کرج در میان خانواده‌ها و نسل آینده به هویتی شناخته‌شده تبدیل شود، باید از نگاه محدود به برگزاری برنامه در یک روز مشخص فاصله بگیریم و مجموعه‌ای از اقدامات مستمر و هدفمند را در طول سال دنبال کنیم. آنچه اهمیت دارد، میزان اثرگذاری آن بر شناخت شهروندان از هویت شهر و تقویت احساس تعلق آنان به محیط زندگی‌شان است.

او گفت: فرهنگ فرآیندی تدریجی است و نمی‌توان انتظار داشت با اجرای چند برنامه کوتاه‌مدت، هویت فرهنگی یک شهر شکل بگیرد یا تثبیت شود. اگر فعالیت‌های فرهنگی پس از پایان یک مناسبت متوقف شوند، امکان استمرار آثار آن‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین، باید به دنبال برنامه‌هایی باشیم که از ابتدا با نگاه بلندمدت طراحی شده باشند.

این مسئول بیان کرد: هویت‌سازی شهری هم در بعد کالبدی و هم در ابعاد فرهنگی و اجتماعی اهمیت دارد. برای تحقق این هدف، می‌توان از ظرفیت نشست‌های تخصصی، عصرهای شعر، نمایشگاه‌ها و رویدادهای هنری و رسانه‌ای استفاده کرد؛ البته این فعالیت‌ها زمانی اثربخش خواهند بود که در چارچوب یک برنامه منسجم قرار بگیرند و ارتباط مشخصی میان آن‌ها وجود داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز با بیان اینکه استمرار، یکی از مؤلفه‌های اصلی موفقیت برنامه‌های فرهنگی است، افزود: لازم است هر دوره از روز کرج بر پایه تجربه‌های دوره‌های گذشته شکل بگیرد و با شناسایی نقاط قوت و ضعف، زمینه ارتقای برنامه‌ها فراهم شود. در چنین شرایطی، فعالیت‌های فرهنگی از اقدامات پراکنده فاصله می‌گیرند و به فرآیندی تبدیل می‌شوند که می‌توان نتایج آن را در طول زمان بررسی و ارزیابی کرد.

شریفی یکی از چالش‌های برگزاری روز کرج را تغییر متولی این رویداد در سال‌های مختلف دانست و اظهار کرد: در دوره‌های گذشته، مسئولیت برگزاری روز کرج میان دستگاه‌های مختلف جابه‌جا شده است؛ به‌طوری‌که در یک سال اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سالی دیگر شهرداری و امسال فرمانداری مسئولیت این کار را بر عهده داشته‌اند.

او توضیح داد: تغییر دستگاه مسئول به‌خودی‌خود مسئله اصلی نیست، بلکه مشکل زمانی ایجاد می‌شود که سازوکار مشخصی برای حفظ تجربه‌ها، انتقال دستاوردها و پیگیری برنامه‌های بلندمدت وجود نداشته باشد. در این شرایط، ممکن است برنامه‌های هر سال بدون ارتباط کافی با فعالیت‌های دوره‌های قبل طراحی شوند و فرصت استفاده از تجربه‌های ارزشمند گذشته از دست برود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز ادامه داد: دیدگاه‌ها و نقدهای جامعه رسانه‌ای نیز باید در فرآیند برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گیرد. رسانه‌ها می‌توانند با طرح دیدگاه‌های کارشناسی و بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها، به اصلاح روندها و افزایش کیفیت فعالیت‌های فرهنگی کمک کنند. استفاده از این ظرفیت زمانی امکان‌پذیرتر خواهد بود که یک ساختار ثابت، مسئولیت جمع‌آوری دیدگاه‌ها و پیگیری نتایج آن‌ها را بر عهده داشته باشد.

شریفی با تأکید بر ضرورت ایجاد ساختاری پایدار برای مدیریت این رویداد گفت: برای ایجاد تغییرات مثبت و ملموس در سال‌های آینده، تشکیل دبیرخانه دائمی روز کرج ضروری است. با توجه به رسالت شهرداری در مدیریت امور شهری و ارتباط مستقیم این مجموعه با مسائل و ظرفیت‌های شهر، معتقدم سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج می‌تواند گزینه مناسبی برای استقرار این دبیرخانه باشد.

این مسئول بیان کرد: استقرار دبیرخانه در یک مجموعه مشخص به معنای واگذاری تمام مسئولیت‌ها به یک دستگاه نیست، بلکه هدف، ایجاد محور هماهنگی و برنامه‌ریزی است تا دستگاه‌های مختلف بتوانند با تقسیم مسئولیت و همکاری متقابل، در مسیر تحقق اهداف مشترک حرکت کنند.

او با اشاره به ضرورت مشارکت مجموعه‌های مختلف در تقویت هویت شهری اظهار کرد: دبیرخانه دائمی باید با همکاری دستگاه‌های فرهنگی، دانشگاه‌ها و حتی نهادهای غیرفرهنگی فعالیت کند. هر یک از این مجموعه‌ها ظرفیت‌هایی دارند که در صورت شناسایی و هماهنگی، می‌توان از آن‌ها برای غنی‌تر کردن برنامه‌های روز کرج بهره گرفت.

این مسئول توضیح داد: دانشگاه‌ها می‌توانند در شناخت ابعاد هویتی و اجتماعی شهر نقش داشته باشند و مجموعه‌های فرهنگی و هنری نیز ظرفیت مناسبی برای معرفی داشته‌ها و ویژگی‌های کرج در اختیار دارند. در کنار این موارد، استفاده از توان رسانه‌ها و مشارکت نهادهای مختلف می‌تواند به افزایش اثربخشی برنامه‌ها کمک کند.

شریفی در پایان خاطرنشان کرد: پیشنهاد من این است که موضوع تشکیل دبیرخانه دائمی روز کرج در شورای فرهنگ عمومی مطرح شود تا با هم‌افزایی دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط، زمینه شکل‌گیری یک جریان فرهنگی پویا و هویت‌ساز فراهم شود. اگر به دنبال آن هستیم که روز کرج به بخشی ماندگار از هویت این شهر تبدیل شود، باید استمرار برنامه‌ها، هماهنگی میان دستگاه‌ها و نگاه بلندمدت را در اولویت قرار دهیم.

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