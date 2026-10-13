۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۶

کلیسای صلیب مقدس و ۵ اثر تاریخی تهران ثبت ملی شدند

کلیسای صلیب مقدس و ۵ اثر تاریخی تهران ثبت ملی شدند

در راستای صیانت از میراث فرهنگی و معماری پایتخت و حفاظت از بناهای واجد ارزش تاریخی، ۶ اثر تاریخی و معماری شهر تهران، در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفتند.

به گزارش میراث آریا، در راستای صیانت از میراث فرهنگی و معماری پایتخت و حفاظت از بناهای واجد ارزش تاریخی، ۶ اثر تاریخی و معماری شهر تهران، در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفتند.

آثار ثبت‌شده عبارت‌اند از کلیسای صلیب مقدس در خیابان ونک، خانه آقای احسانی در محله پامنار، خانه خیابان ایتالیا وارطان در خیابان ایتالیا، مسجد آقاجلال در خیابان امیرکبیر، ساختمان گروه صنعتی بهشر در خیابان سپهبد قرنی و مسجد سجاد در خیابان فخر رازی.

ثبت این آثار، گامی در جهت حفاظت از میراث معماری تهران و پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی پایتخت به شمار می‌رود.

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کد خبر 1405072102303
محمد کلهر
دبیر مرضیه امیری

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