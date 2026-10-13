رودان میزبان چهارمین جشنواره ملی لیمو و دومین جشنواره ملی خرما/ فرصتی برای توسعه گردشگری کشاورزی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: شهرستان رودان به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی استان هرمزگان، بار دیگر میزبان دو رویداد ملی در حوزه محصولات باغی و نخیلات است که می‌تواند زمینه‌ساز معرفی توانمندی‌های منطقه و رونق گردشگری باشد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، معرفی ظرفیت‌های تولیدی و باغی منطقه و فراهم‌کردن زمینه پیوند میان کشاورزی و گردشگری، از اهداف مهم برگزاری این جشنواره‌هاست.

او با اشاره به ظرفیت این رویدادها برای توسعه گردشگری کشاورزی تصریح کرد: آشنایی گردشگران با باغ‌های لیمو و نخلستان‌های رودان، محصولات بومی و شیوه‌های تولید و برداشت محصولات کشاورزی می‌تواند تجربه‌ای متفاوت از سفر به این شهرستان ایجاد کند. همچنین برگزاری جشنواره‌های محصول‌محور، فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی منطقه، حمایت از تولیدکنندگان محلی و تقویت اقتصاد جوامع میزبان فراهم می‌آورد.

محمدی خاطرنشان کرد: برگزاری این جشنواره‌ها می‌تواند به تثبیت جایگاه رودان به‌عنوان سرزمین لیمو و خرما در مقاصد گردشگری استان کمک کند و زمینه را برای گسترش گردشگری کشاورزی و جذب بیشتر گردشگران فراهم سازد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در پایان گفت: چهارمین جشنواره ملی لیمو و دومین جشنواره ملی خرما روزهای ۲۳ و ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در بوستان تدبیر رودان برگزار می‌شود.

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