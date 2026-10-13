به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن فرطوسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، در هفتمین نشست عادی شورای حکام مرکز میراث ناملموس تهران که صبح امروز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ در هتل لاله تهران برگزار شد، با اشاره به اهمیت این نشست در شرایط کنونی جهان و منطقه اظهار کرد: در روزگاری که جنگ و خشونت با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، چالش‌های جدی برای بشریت ایجاد کرده است، باید بار دیگر درباره مفاهیمی همچون کرامت انسانی، وحدت بشر، همدلی و مقدم شمردن دیگران تامل کنیم.

او با طرح این پرسش که آیا در جهان امروز، با وجود گسترش جنگ و خشونت، همچنان می‌توان به وحدت بشری امیدوار بود، افزود: باید شواهدی را بازخوانی کنیم که نشان می‌دهند انسان‌ها با وجود تفاوت‌های نژادی، مذهبی، فرهنگی و زبانی، در طول تاریخ با یکدیگر پیوند داشته‌اند و همچنان می‌توانند بر پایه ارزش‌های مشترک به هم نزدیک شوند.

فرطوسی ادامه داد: اگر این پرسش‌ها را دوباره مورد تامل قرار دهیم، اهمیت فعالیت‌های مرکز میراث ناملموس تهران بیش از پیش آشکار می‌شود؛ مرکزی که می‌تواند با تکیه بر میراث مشترک ملت‌ها، پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان مردمان منطقه را یادآوری و تقویت کند.

میراث زنده؛ فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیایی

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با اشاره به تفاوت میان میراث ملموس به‌نمایش‌گذاشته‌شده در موزه‌ها و میراث زنده ناملموس گفت: میراث ناملموس در زندگی روزمره مردم جریان دارد و آیین‌ها، سنت‌ها و مناسک مشترک، ظرفیت آن را دارند که مردمان منطقه را فارغ از مرزبندی‌های سیاسی و جغرافیایی به یکدیگر پیوند دهند.

او با اشاره به آیین‌هایی همچون نوروز و مهرگان و نیز آیین‌های مشترک میان کشورهای منطقه بیان کرد: ثبت و پاسداشت این میراث زنده فرصتی است تا بار دیگر به پیوندهای عمیق فرهنگی میان ملت‌ها توجه کنیم و دریابیم که با وجود تفاوت‌ها، همچنان به یکدیگر مرتبط هستیم.

فرطوسی با اشاره به میراث تمدنی مشترک منطقه، از منشور کوروش و لوح قوانین حمورابی به‌عنوان نمونه‌هایی از میراث تاریخی و تمدنی یاد کرد و گفت: این آثار و شواهد تاریخی، در کنار پیوندهای فرهنگی گسترده از شبه‌قاره هند تا آسیای میانه و از سمرقند و بخارا تا دیگر کانون‌های تمدنی منطقه، یادآور ارتباط دیرینه جوامع و تمدن‌ها هستند.

او افزود: چنین میراثی می‌تواند فرصتی برای بازشناسی ریشه‌های مشترک فرهنگی و تقویت گفت‌وگو میان ملت‌ها فراهم کند؛ ظرفیتی که در جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.

توسعه پایدار بدون پاسداشت تنوع فرهنگی و محیط‌زیست محقق نمی‌شود

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با تاکید بر پیوند میان میراث فرهنگی و توسعه پایدار اظهار کرد: از نگاه یونسکو، پاسداشت تنوع فرهنگی و حفاظت از محیط‌زیست، آب و خاک، ارتباطی عمیق با یکدیگر دارند و توسعه پایدار بدون توجه هم‌زمان به این مولفه‌ها محقق نخواهد شد.

او با اشاره به مبانی حقوقی و بین‌المللی فعالیت‌های مرکز میراث ناملموس تهران افزود: کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با میراث فرهنگی ناملموس، از جمله اسناد بنیادین در شکل‌گیری رویکردها و برنامه‌های این مرکز به شمار می‌روند و می‌توانند زمینه‌ای برای همکاری گسترده‌تر کشورهای منطقه فراهم کنند.

فرطوسی تصریح کرد: این مرکز قرار نیست جایگزین نهادهای دولتی مرتبط یا یونسکو شود، بلکه باید نقش پیونددهنده میان مردم، دولت‌ها و نهادهای کشورهای منطقه را ایفا کند و با هماهنگ‌سازی ظرفیت‌ها، زمینه همکاری‌های مشترک را گسترش دهد.

او در پایان ابراز امیدواری کرد مرکز میراث ناملموس تهران بتواند با اجرای برنامه‌های آگاهی‌بخش و فعالیت‌های فرهنگی ارزشمند در کشورهای منطقه، به تقویت شناخت متقابل ملت‌ها، پاسداشت میراث مشترک و ترویج صلح و پایداری آن کمک کند.

انتهای پیام/