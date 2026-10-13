۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۴

تقویت زیرساخت های گردشگری سواحل مکران با افتتاح هتل لوکس لند در چابهار

تقویت زیرساخت های گردشگری سواحل مکران با افتتاح هتل لوکس لند در چابهار

هتل لوکس لند در چابهار و سواحل مکران افتتاح شد.

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کد خبر 1405072102311
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر محمد آوخ

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