https://www.chtn.ir/x4wZh۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۴ کد خبر 1405072102311 فیلم مستند تقویت زیرساخت های گردشگری سواحل مکران با افتتاح هتل لوکس لند در چابهار هتل لوکس لند در چابهار و سواحل مکران افتتاح شد. دریافت 110 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405072102311 سید مجتبی طباطبایی زاده دبیر محمد آوخ برچسبها افتتاح هتل محمدهادی طهرانیمقدم چابهار پربینندهترینها بازدید رایزنان بازرگانی هفت کشور از بارگاه شمس تبریزی در خوی شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان نیلکوه؛ شکوه طبیعت در قاب گالیکش شهرستان سامان طبیعت زیبا
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