به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: ساختمان تاریخی فرمانداری اردبیل با همت استانداری و به منظور حفاظت و صیانت از این اثر ثبت ملی در حال مرمت و ساماندهی قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به نقش نظارتی این اداره کل در عملیات مرمت بناهای تاریخی، افزود: عملیات مرمت در ساختمان فرمانداری اردبیل با هماهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی و با اعتبارات استانداری در حال انجام است.

او تاکید کرد: عملیات مرمت در این بنای تاریخی پیش از این در سال ۱۳۹۸ توسط اداره کل میراث‌فرهنگی انجام یافته بود و در این مرحله نیز مرمت آجرهای پوسیده در دیواره‌ها، بندکشی و مرمت درب و پنجره‌های چوبی انجام می‌شود.

جباری با اشاره به تاریخچه این بنا، ادامه داد: بنای تاریخی فرمانداری در محوطه استانداری اردبیل قرار دارد که در سال ۱۳۸۵ با شماره ۱۶۳۹۰ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و مربوط به دوره اول و دوم پهلوی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل ضمن قدردانی از استانداری به دلیل اقدامات مرمتی در این بنای تاریخی، تصریح کرد: از سایر دستگاه‌های اجرایی نیز انتظار می‌رود به منظور صیانت از آثار تاریخی استان، بناهای تاریخی تحت مالکیت خود را با هماهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی تحت اقدامات مرمتی و حفاظتی قرار دهند.

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