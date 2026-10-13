به گزارش میراث آریا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، در ابتدای این مراسم، محسن منشی‌زاده، کارگردان فیلم، روی صحنه رفت و ضمن خوشامدگویی به حاضران گفت: امیدوارم فیلم را دوست داشته باشید و در این شرایط سخت، از سینمای مستقل حمایت کنید.

در ادامه، محمدحسین عابد، تهیه‌کننده و نویسنده «آن‌سوی آوار»، با اشاره به روند تولید این فیلم گفت: این فیلم به‌طور کامل در بخش خصوصی ساخته شده است و بدون همراهی و حمایت عوامل و بازیگران، به هیچ‌وجه امکان ساخت آن وجود نداشت. ما برای به ثمر رسیدن این پروژه، سختی‌ها و دشواری‌های زیادی را پشت سر گذاشتیم و همه اعضای گروه با تلاش و همراهی خود کمک کردند تا فیلم به مرحله نمایش برسد.

وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به شرایط دشوار تولید آثار مستقل بیان کرد: با وجود تمام مشکلات و موانعی که در مسیر ساخت این فیلم وجود داشت، تلاش کردیم کار را به سرانجام برسانیم و خوشحالم که امروز امکان نمایش آن فراهم شده است. سینمای مستقل و خصوصی در شرایطی فعالیت می‌کند که گاهی کمتر دیده می‌شود و آن‌طور که باید مورد حمایت قرار نمی‌گیرد. من «آن‌سوی آوار» را با بودجه کاملاً شخصی ساختم، چون دغدغه‌ام این بود که روزهای پرالتهاب جنگ و تأثیر آن بر زندگی مردم را به تصویر بکشم. برای من مهم بود که این تجربه و شرایطی را که مردم در چنین روزهایی از سر می‌گذرانند، از دریچه سینما روایت کنم. ساخت این فیلم بدون همراهی و همدلی بازیگران و عوامل امکان‌پذیر نبود و همه اعضای گروه با وجود دشواری‌ها پای کار ماندند تا این اثر به نتیجه برسد. امیدوارم نمایش فیلم، فرصتی برای دیده‌شدن تلاش گروه سازنده و توجه بیشتر به سینمای مستقل و فیلم‌هایی باشد که با سرمایه و دغدغه شخصی ساخته می‌شوند.

در این مراسم، هنرمندان و مهمانان ویژه‌ای از جمله سعیده عرب، محمود مقامی، مازیار مهرگان، هانیه غلامی، امین ایمانی، سارا والیانی، موحد شادرو، میثم نیک‌نام (پیشکسوت رادیو)، علی‌اصغر رضایی، شکیبا عابد، و مهندس باقر حاجی سید رضی مدیرکل فنی معاونت سیما، مهندس مهدی زارعی مدیر فنی تولید معاونت سیما، مجید امجدی‌فرد مدیر طرح و تولید رادیو پیام و سمیه مقتصدی مسئول هماهنگی تولید رادیو سلامت حضور داشتند.

فیلم سینمایی «آن‌سوی آوار» اثری اجتماعی با محوریت پیامدهای جنگ است که زندگی انسان‌های درگیر تبعات این بحران و تأثیر آن بر روابط خانوادگی و زندگی روزمره را روایت می‌کند.

در این فیلم علیرضا جعفری، مازیار مهرگان، آرمیتا مرادی، محمود مقامی و سعیده عرب ایفای نقش کرده‌اند. کاوه ابراهیم، ابراهیم ابراهیمی، مبین رستگار، طناز بیطرفان، شکیبا عابد، حسین عرب‌محمدی، مرتضی الوندی، سحر مختاری و حمیدرضا عرب‌سرخی دیگر بازیگران این فیلم هستند.

«آن‌سوی آوار» از چهارشنبه اکران خود را در گروه سینمایی هنر و تجربه آغاز می‌کند.

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