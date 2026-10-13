۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۳

معاون میراث‌فرهنگی استان یزد:

اقدامات حفاظتی و بررسی‌های فنی در بنای تاریخی سلطان بندر آباد ادامه دارد

اقدامات حفاظتی و بررسی‌های فنی در بنای تاریخی سلطان بندر آباد ادامه دارد

معاون میراث‌فرهنگی استان یزد با اشاره به انتشار فیلمی در فضای مجازی درباره ترک‌های سازه‌ای بنای تاریخی سلطان بندر آباد، از اجرای اقدامات حفاظتی و مرمت اضطراری این مجموعه بااعتباری بالغ‌بر یک میلیارد تومان در سال جاری خبر داد و گفت: بررسی‌های فنی و پیگیری انجام مطالعات تخصصی برای شناسایی علل ایجاد ترک‌ها و تعیین راهکارهای حفاظتی و مرمتی بنا در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا فلاحتی در واکنش به انتشار فیلمی در فضای مجازی با عنوان «هشدار به میراث فرهنگی یزد؛ خطر جدی ریزش بنای فاخر سلطان محمودآباد و ترک‌های عمیق در کمتر از ۲۰ روز» اظهار کرد: در سال جاری اعتباری بالغ‌بر یک میلیارد تومان برای حفاظت و مرمت اضطراری بنای تاریخی سلطان بندر آباد اختصاص‌یافته است.

معاون میراث‌فرهنگی استان یزد افزود: مرمت پشت‌بام و جداره‌ها، حصار بیرونی برج‌ها و همچنین مرمت اضطراری آب‌انبار این مجموعه، ازجمله اقداماتی است که امسال توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد انجام شده است.

او با اشاره به مشاهده ترک‌های سازه‌ای در بخش‌هایی از بنا تصریح کرد: بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، بازدید میدانی با حضور اعضای شورای فنی اداره‌کل از این مجموعه انجام شد و بر اساس دستور کار و صورت‌جلسه تنظیم‌شده، اقدامات اولیه برای بررسی وضعیت ترک‌ها در دستور کار قرار گرفت.

فلاحتی ادامه داد: در همین راستا، شاهد گذاری ترک‌ها، گمانه‌زنی و سنداژ در پای برخی از ستون‌های دارای ترک سازه‌ای انجام شده است تا زمینه بررسی‌های فنی و شناسایی علل ایجاد آسیب‌ها فراهم شود.

معاون میراث‌فرهنگی استان یزد با تأکید بر ضرورت انجام مطالعات تخصصی خاطرنشان کرد: شناسایی دقیق علت ترک‌های سازه‌ای و تعیین راهکارهای مناسب برای حفاظت از بنا، مستلزم انجام مطالعات و آسیب‌شناسی تخصصی است. در همین راستا، پیگیری‌های لازم برای تأمین اعتبار و انتخاب مشاور به‌منظور انجام مطالعات موردنیاز در سال جاری در حال انجام است.

او افزود: در جلسه آتی شورای فنی اداره‌کل، اقدامات انجام‌شده از جمله شاهد گذاری ترک‌ها و نتایج بررسی‌های اولیه مطرح و بررسی خواهد شد تا بر اساس جمع‌بندی کارشناسی، تصمیمات لازم درباره اقدامات حفاظتی و مرمتی بنای تاریخی سلطان بندر آباد اتخاذ شود.

اقدامات حفاظتی و بررسی‌های فنی در بنای تاریخی سلطان بندر آباد ادامه دارد

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کد خبر 1405072102316
نجمه میثاق یزدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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