به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا فلاحتی در واکنش به انتشار فیلمی در فضای مجازی با عنوان «هشدار به میراث فرهنگی یزد؛ خطر جدی ریزش بنای فاخر سلطان محمودآباد و ترک‌های عمیق در کمتر از ۲۰ روز» اظهار کرد: در سال جاری اعتباری بالغ‌بر یک میلیارد تومان برای حفاظت و مرمت اضطراری بنای تاریخی سلطان بندر آباد اختصاص‌یافته است.

معاون میراث‌فرهنگی استان یزد افزود: مرمت پشت‌بام و جداره‌ها، حصار بیرونی برج‌ها و همچنین مرمت اضطراری آب‌انبار این مجموعه، ازجمله اقداماتی است که امسال توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد انجام شده است.

او با اشاره به مشاهده ترک‌های سازه‌ای در بخش‌هایی از بنا تصریح کرد: بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، بازدید میدانی با حضور اعضای شورای فنی اداره‌کل از این مجموعه انجام شد و بر اساس دستور کار و صورت‌جلسه تنظیم‌شده، اقدامات اولیه برای بررسی وضعیت ترک‌ها در دستور کار قرار گرفت.

فلاحتی ادامه داد: در همین راستا، شاهد گذاری ترک‌ها، گمانه‌زنی و سنداژ در پای برخی از ستون‌های دارای ترک سازه‌ای انجام شده است تا زمینه بررسی‌های فنی و شناسایی علل ایجاد آسیب‌ها فراهم شود.

معاون میراث‌فرهنگی استان یزد با تأکید بر ضرورت انجام مطالعات تخصصی خاطرنشان کرد: شناسایی دقیق علت ترک‌های سازه‌ای و تعیین راهکارهای مناسب برای حفاظت از بنا، مستلزم انجام مطالعات و آسیب‌شناسی تخصصی است. در همین راستا، پیگیری‌های لازم برای تأمین اعتبار و انتخاب مشاور به‌منظور انجام مطالعات موردنیاز در سال جاری در حال انجام است.

او افزود: در جلسه آتی شورای فنی اداره‌کل، اقدامات انجام‌شده از جمله شاهد گذاری ترک‌ها و نتایج بررسی‌های اولیه مطرح و بررسی خواهد شد تا بر اساس جمع‌بندی کارشناسی، تصمیمات لازم درباره اقدامات حفاظتی و مرمتی بنای تاریخی سلطان بندر آباد اتخاذ شود.

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