آغاز اکران آنلاین مستند «ماجرای سال آخر»

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «ماجرای سال آخر» روایتی از چالش‌های آموزش آنلاین از روزهای شیوع ویروس کرونا و آخرین سال خدمت معلم کلاس دوم دبستان است، معلمی که در آستانه بازنشستگی، با شرایط تازه آموزش آنلاین روبه‌رو می‌شود.

این معلم برخلاف شیوه‌های رایج آموزش مجازی، از ارسال عکس و ویدئو از خودش خودداری می‌کند. این موضوع نگرانی مدیر مدرسه را به همراه دارد؛ مدیری که در آخرین سال خدمتش قرار گرفته و تلاش می‌کند اعتبار و آبروی ۳۰ سال مدیریت خود را حفظ کند.

«ماجرای سال آخر» با تمرکز بر رابطه میان معلم و مدیر مدرسه، چالش‌های آموزش مجازی را در یکی از حساس‌ترین مقاطع زندگی حرفه‌ای این دو شخصیت دنبال می‌کند؛ زمانی که هر دو در آستانه پایان دوران خدمت خود قرار دارند.

«ماجرای سال آخر» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی از ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه در بخش «اکران حقیقت» پلتفرم هاشور در دسترس علاقه‌مندان و مخاطبان سینمای مستند قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/