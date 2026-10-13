نمایش «قمارباز» در تاجیکستان

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، همزمان با برگزاری سومین دوره جشنواره ملی سینمایی «تاج سامان» در تاجیکستان، فیلم سینمایی «قمارباز» از محصولات بنیاد سینمایی فارابی که به کارگردانی محسن بهاری و تهیه‌کنندگی سجاد نصراللهی‌نسب ساخته شده است، در «روز سینمای ایران» این رویداد حضور خواهد داشت.

در هر دوره برگزاری جشنواره ملی سینمایی «تاج سامان»، نمایش آثاری از یک یا چند کشور مدنظر قرار می‌گیرد که در این دوره، «روز سینمای ایران» در راستای گسترش تعاملات فرهنگی و هنری میان دو کشور برگزار می‌شود.

پخش بین‌المللی فیلم «قمارباز» برعهده معاونت بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی است و پیش‌تر در جشنواره‌ بین‌المللی «آنسوی دریاچه» مقدونیه شمالی جایزه ویژه هیأت داوران و در جشنواره فیلم‌های سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان نیز شبنم قربانی برای بازی در آن موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر زن (درنای طلایی) شده است.

شایان ذکر است، در دوره دوم جشنواره ملی سینمایی «تاج سامان» در سال گذشته، فیلم سینمایی «شه‌سوار» به کارگردانی حسین نمازی در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش درآمده بود.

روز سینمای ایران در جشنواره «تاج سامان» از ۲۳ تا ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ (۱۵ تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶) در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار خواهد شد.

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