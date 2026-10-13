به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در بازدید فرماندار تویسرکان و کارشناسان معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان که سه‌شنبه ۲۱ مهر با محوریت بررسی وضعیت موجود بازار تاریخی و هماهنگی بین‌دستگاهی برای ساماندهی این مجموعه ارزشمند انجام شد، از نزدیک وضعیت کف‌سازی، سقف، موضوعات ساماندهی کابل‌های برق و مخابرات، لوله‌های آب و منابع انرژی بازار را مورد بررسی قرار گرفت.

حمیدرضا حیدری، معاون میراث‌فرهنگی استان همدان در حاشیه این بازدید اظهار کرد: طرح ساماندهی بازار تاریخی تویسرکان توسط میراث‌فرهنگی تهیه و برای اجرا به شهرداری ارائه شده است، این طرح شامل کف‌سازی، مرمت سقف، ساماندهی کابل‌های برق و مخابرات، لوله‌ کشی آب و تأسیسات است.

او اضافه کرد: با توجه به رسالت این معاونت در پایش بناهای تاریخی، ایمن‌سازی نقاط آسیب‌پذیر بازار در دستور کار قرار دارد و حفظ اصالت بازار در کنار رفع مشکلات زیرساختی، اولویت اصلی ماست.

حیدری تاکید کرد: هماهنگی و تعامل بین دستگاهی و همراهی کسبه و بازاریان می‌تواند اجرای این طرح را تسریع کرده و بازار تاریخی تویسرکان را به یکی از مقاصد مهم گردشگری فرهنگی منطقه تبدیل کند.

مهدی قهرمانی، فرماندار تویسرکان نیز در ادامه با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، گفت: ساماندهی بازار تاریخی تویسرکان نیازمند عزم جمعی است و دستگاه‌ها باید با هماهنگی کامل، برنامه زمان‌بندی‌شده‌ای برای اجرای طرح ارائه کنند.

نماینده کسبه و بازاریان نیز ضمن قدردانی از توجه مسئولان به بازار تاریخی، خواستار تسریع در اجرای طرح و رعایت حقوق بازاریان شد و گفت: ساماندهی بازار ضمن حفظ رونق کسب‌وکار، به جذب گردشگر و حفظ اصالت این مجموعه کمک می‌کند.

در پایان بازدید، مقرر شد کارگروه هماهنگی ساماندهی بازار تاریخی تویسرکان با دبیری اداره میراث‌فرهنگی و عضویت شهرداری، اداره آب و فاضلاب، اداره برق، مخابرات و نمایندگان کسبه تشکیل شود و مصوبات جلسه را به‌صورت مستمر پیگیری کنند.

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