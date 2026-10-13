به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدحسین خسروی روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با هدف معرفی توانمندی های زندانیان، ایجاد بازار فروش گسترده و دسترسی جامعه به تولیدات زندانیان درگاه فروش اینترنتی صنایع‌دستی زندانیان استان سیستان و بلوچستان در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل زندان‌های سیستان و بلوچستان افزود: در همین راستا و توسط کارشناسان حوزه فناوری اداره کل زندان‌های سیستان و بلوچستان سامانه اینترنتی فروش محصولات صنایع دستی زندانیان به آدرس hamizahedan.ir طراحی و راه‌اندازی شد.

او ادامه داد: عموم جامعه با ورود به این درگاه وارد یک فروشگاه اینترنتی می‌شوند که تصاویر کالا و محصولات، قیمت و توضیحات مربوطه را مشاهده می‌کنند و می‌توانند در همان فضا با پرداخت بهای کالا آن‌را سفارش دهند.

خسروی خاطرنشان کرد: این فروشگاه اینترنتی که توسط کارشناسان این اداره کل طراحی شده برای اولین بار در کشور در این استان ویژه زندانیان راه‌اندازی شده است.

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