به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهناز کوچکزایی روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: به مناسبت گرامی‌داشت هفته ملی کودک و با هدف ایجاد فضایی پویا برای پیوند فرهنگ، هنر و آموزش، برنامه‌ای ویژه‌ با حضور ۵۰ نفر از کودکان مددجوی بهزیستی و دانش‌آموزان آموزش و پرورش در محل موزه منطقه‌ای جنوب‌شرق برگزار شد.

رئیس گروه توسعه گردشگری و بازاریابی اداره‌کل بیان کرد: این رویداد که با مشارکت و همکاری موثر اداره‌کل سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش برگزار شد، میزبان جمعی از دانش‌آموزان مقطع پیش‌دبستانی و مددجویان تحت پوشش بهزیستی بود.

او افزود: در این برنامه که با اهداف ارتقای آگاهی فرهنگی و اجتماعی کودکان، عدالت آموزشی، آشناسازی با هویت بومی و گردشگری، یادگیری تجربی، تقویت شبکه همکاری بین‌بخشی برگزار شد، بخش‌های متنوعی شامل کارگاه قصه‌خوانی، بازدید آموزشی از ماکت‌های جاذبه‌های گردشگری و تاریخی استان، تاکسیدرمی حیوانات و پرندگان و همچنین پخش فیلم در سالن نمایش موزه اجرا شد.

به گفته کوچکزایی، کودکان در این بازدید، با بهره‌گیری از ابزارهای بصری و تعاملی، با میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و جاذبه‌های گردشگری استان خود آشنا شدند.

او تصریح کرد: در پایان این برنامه بازدید آموزشی، به منظور تشویق و ایجاد خاطره‌ای خوش از این تجربه فرهنگی، بسته لوازم نقاشی به تمامی کودکان حاضر در برنامه اهدا شد.

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