به گزارش میراث‌آریا، حسین شرافتی‌راد روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ در جلسه مشترک کمیسیون امنیت گردشگران و کمیسیون امنیت کویر و توسعه پایدار مناطق کویری که با هدف بررسی ابعاد امنیتی، گردشگری و توسعه‌ای مناطق کویری برگزار شد، با قدردانی از تلاش نیروهای نظامی، انتظامی، مرزبانی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی استان اظهار کرد: ایجاد آرامش و امنیت برای مردم و فراهم کردن زمینه رضایتمندی آنان، از مهم‌ترین مأموریت‌های دستگاه‌های مسئول است و تلاش‌های انجام‌شده در این حوزه شایسته قدردانی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به ارتباط مستقیم مأموریت‌های دو کمیسیون امنیت گردشگران و امنیت کویر افزود: این دو حوزه ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند؛ چراکه کویر، در صورت برنامه‌ریزی صحیح و تأمین امنیت، می‌تواند به بستری برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی، رونق گردشگری و ایجاد فرصت‌های جدید برای مردم تبدیل شود.

کویر؛ فرصتی راهبردی برای توسعه اقتصادی و گردشگری

او با اشاره به گستردگی مناطق کویری استان تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از خراسان جنوبی را مناطق کویری تشکیل می‌دهد و همین ویژگی، در کنار هم‌جواری با کشور افغانستان و برخورداری از محورهای مواصلاتی گسترده، شرایط ویژه‌ای را برای مدیریت امنیتی استان ایجاد کرده است.

شرافتی‌راد ادامه داد: تأمین امنیت در چنین جغرافیایی، مأموریتی دشوار و نیازمند هماهنگی مستمر میان مرزبانی، فراجا، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. خوشبختانه با هوشمندی، اشراف اطلاعاتی و اقدامات به‌موقع نیروهای مسئول، ظرفیت مناسبی برای کنترل تهدیدها و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه در استان فراهم شده است و امنیت بالای استان نشان دهنده این موضوع است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی افزود: حفاظت از این پهنه گسترده، نیازمند هوشیاری مستمر و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

امنیت باید زمینه‌ساز حضور گردشگران باشد

او با تأکید بر اینکه این دستاوردهای امنیتی خوب باید به بهبود شرایط زندگی مردم و بهره‌برداری از ظرفیت‌های گردشگری منجر شود، بیان کرد: ارزش اقدامات امنیتی زمانی به‌طور کامل محقق می‌شود که مردم بتوانند در فضایی امن و بانشاط از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری استان استفاده کنند.

شرافتی‌راد افزود: برگزاری تورهای گردشگری در مناطق کویری باید در چارچوب ضوابط قانونی، با برخورداری از مجوزهای لازم و رعایت الزامات امنیتی انجام شود تا ضمن صیانت از امنیت گردشگران، امکان بهره‌مندی از جاذبه‌های طبیعی استان نیز فراهم باشد.

معاون استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: امنیت، ضروری‌ترین پیش‌نیاز فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و گردشگری است؛ اما در کنار برقراری امنیت، باید زمینه حضور مردم، رونق کسب‌وکارها و بهره‌برداری مسئولانه از ظرفیت‌های موجود نیز فراهم شود.

توسعه پایدار حاشیه کویر؛ عاملی مؤثر در تقویت امنیت

او با اشاره به ضرورت نگاه جامع به توسعه مناطق کویری اظهار کرد: تبدیل کویر به ظرفیتی مولد، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و فراهم کردن زمینه حضور و اسکان مردم در حاشیه مناطق کویری، علاوه بر ایجاد فرصت‌های اشتغال و رونق اقتصادی، می‌تواند به تقویت امنیت نیز کمک کند.

شرافتی‌راد افزود: توسعه پایدار مناطق کویری باید به‌گونه‌ای دنبال شود که ضمن حفظ امنیت و صیانت از ظرفیت‌های طبیعی، زمینه بهره‌مندی مردم از فرصت‌های گردشگری و اقتصادی این مناطق فراهم شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با قاچاق کالا، ارز و سوخت در استان گفت: خراسان جنوبی در برخی از این حوزه‌ها بیشتر با مسئله عبور و ترانزیت مواجه است و اقدامات هماهنگ و کارشناسی‌شده دستگاه‌های مسئول برای کنترل این پدیده‌ها، نتایج مثبتی به همراه داشته است.

او در پایان با قدردانی مجدد از تلاش مجموعه نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی استان ابراز امیدواری کرد: با تداوم هماهنگی‌ها و تقویت اقدامات پیشگیرانه، ضمن حفظ امنیت پایدار، زمینه توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های ارزشمند کویر برای مردم استان بیش از پیش فراهم شود.

انتهای پیام/