به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ در جلسه مشترک کمیسیون امنیت گردشگران و کمیسیون امنیت کویر و توسعه پایدار مناطق کویری با اشاره به اهمیت گردشگری داخلی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت گردشگری داخلی می‌تواند به رونق فعالیت تأسیسات گردشگری، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی مناطق مختلف استان کمک کند و تحقق این اهداف نیازمند همراهی و حمایت همه دستگاه‌های اجرایی است.

گشایش مسیر تازه ورود گردشگران افغانستانی به خراسان جنوبی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به کاهش ورود گردشگران خارجی در ماه‌های اخیر، از فراهم شدن امکان ورود مستقیم گردشگران افغانستانی به خراسان جنوبی خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری دستگاه‌های مرتبط، مجوز فعالیت یکی از دفاتر خدمات مسافرتی استان برای جذب و ورود گردشگران از افغانستان صادر شد و نخستین گروه گردشگران افغانستانی در شهریورماه وارد استان شدند.

او افزود: پیش از این، دفاتر خدمات مسافرتی خراسان جنوبی امکان مستقیم برای ورود گردشگران از افغانستان را نداشتند و این فرایند از طریق دفاتر سایر استان‌ها انجام می‌شد؛ اما با پیگیری‌های صورت‌گرفته، این ظرفیت برای استان فراهم شده است.

برآبادی ادامه داد: در جریان سفر هیئتی از مسئولان استانی افغانستان به خراسان جنوبی نیز برنامه‌ای با محوریت گردشگری برگزار شد و ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و گردشگری سلامت استان به آنان معرفی شد. همچنین گروهی از فعالان و دفاتر گردشگری افغانستان در قالب سفر آشنایی با ظرفیت‌های گردشگری استان، از تعدادی از شهرستان‌ها بازدید کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی ابراز امیدواری کرد: با تشویق و حمایت از دفاتر خدمات مسافرتی استان، تعداد دفاتر دارای مجوز جذب گردشگر از افغانستان افزایش یابد و این بازار به یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه گردشگری خراسان جنوبی تبدیل شود.

او با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای برگزاری رویدادهای گردشگری در پاییز افزود: امسال در نظر داریم حدود ۵۰ رویداد، جشنواره و کارگاه گردشگری را در استان برگزار کنیم؛ برنامه‌ای که در مقایسه با روند معمول برگزاری رویدادها در طول سال، تمرکز بیشتری بر فصل پاییز خواهد داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت حمایت دستگاه‌های اجرایی از این برنامه‌ها بیان کرد: همراهی دستگاه‌های مختلف و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌تواند در برگزاری مطلوب رویدادها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها مؤثر باشد.

مدیریت حواشی رویدادها در کنار تقویت نشاط اجتماعی

برآبادی با اشاره به ضرورت مدیریت پیامدهای احتمالی برگزاری گسترده جشنواره‌ها و رویدادهای گردشگری تصریح کرد: افزایش تعداد رویدادها در بازه زمانی محدود، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول را دوچندان می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی ادامه داد: باید با همکاری همه بخش‌ها، زمینه برگزاری رویدادها با کمترین حاشیه و چالش و بیشترین دستاورد فراهم شود. در این مسیر، ضروری است مسائل اجتماعی به‌درستی مدیریت شوند و از تبدیل آن‌ها به مسائل امنیتی جلوگیری شود.

او با تأکید بر اهمیت حفظ هویت فرهنگی و ارزش‌های اجتماعی استان افزود: رویدادهای گردشگری در صورت برنامه‌ریزی مناسب می‌توانند علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، به اشتغال‌زایی، تقویت هویت محلی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری مناطق روستایی و عشایری کمک کنند.

برآبادی خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره‌ها در مناطق کمترشناخته‌شده، فرصتی برای معرفی جاذبه‌هایی است که تاکنون سهم کمتری از جریان گردشگری داشته‌اند و می‌تواند به توزیع متوازن‌تر منافع گردشگری در سطح استان منجر شود.

حضور بیش از ۷۰ گروه کمپر در رویداد گردشگری خراسان جنوبی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز رویداد گردشگری کمپرها و کارنیک‌ها در استان اشاره کرد و گفت: این رویداد از شهرستان فردوس آغاز شده است. بیش از ۷۰ نفر از علاقه‌مندان به سفر با خودروهای کمپر از استان‌های مختلف برای حضور در این برنامه ثبت‌نام کرده‌اند.

او افزود: در فرایند ثبت‌نام تلاش شده است خودروهایی در این رویداد حضور داشته باشند که از ویژگی‌ها و استانداردهای لازم برای سفر و اقامت کمپر برخوردار باشند.

برآبادی با اشاره به مسیر پیش‌بینی‌شده برای این سفر گردشگری بیان کرد: شرکت‌کنندگان پس از ورود از شهرستان فردوس، از تعدادی از شهرستان‌های استان عبور می‌کنند و با حضور در رویدادهای محلی و بازدید از بناهای تاریخی و جاذبه‌های گردشگری، با ظرفیت‌های متنوع خراسان جنوبی آشنا می‌شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی ادامه داد: برای تسهیل اجرای این برنامه، مکاتبات و هماهنگی‌های لازم با فرمانداران و دستگاه‌های مرتبط انجام شده است تا شرایط مناسب برای تردد گروه‌ها در مسیرهای بین‌شهری، روستاها و مراکز شهری فراهم شود.

او با اشاره به تجربه برگزاری این رویداد در سال گذشته گفت: برنامه امسال در مقایسه با دوره گذشته گسترده‌تر است و در مرحله بعد نیز برنامه‌ای با محوریت شهرستان قائنات و جشنواره زرشک پیش‌بینی شده است.

کمپرها؛ ظرفیت تازه‌ای برای معرفی جاذبه‌های گردشگری

برآبادی با بیان اینکه خودروهای کمپر علاوه بر جذابیت ظاهری، ظرفیت تازه‌ای برای توسعه گردشگری محسوب می‌شوند، اظهار کرد: این شیوه سفر می‌تواند به معرفی جاذبه‌های استان در مقیاسی گسترده‌تر کمک کند؛ زیرا بسیاری از گردشگران حاضر در این رویدادها از طریق صفحات و کانال‌های خود در فضای مجازی، تجربه سفر و دیدنی‌های مقصد را به مخاطبان معرفی می‌کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: تجربه سال گذشته نیز نشان داد انتشار تصاویر و معرفی جاذبه‌های گردشگری خراسان جنوبی از سوی شرکت‌کنندگان، بازخورد مناسبی در زمینه شناساندن ظرفیت‌های استان داشته است.

او همچنین با اشاره به قابلیت خودروهای کمپر برای فراهم کردن امکان اقامت سیار بیان کرد: این ظرفیت می‌تواند در معرفی مناطق کمترشناخته‌شده و توسعه خدمات گردشگری در مقاصدی که با محدودیت امکانات اقامتی مواجه‌اند، نقش مؤثری ایفا کند.

سامان‌دهی تورهای گردشگری فاقد مجوز با رویکرد تسهیل‌گری

برآبادی در ادامه، موضوع فعالیت تورهای گردشگری فاقد مجوز را یکی دیگر از محورهای مهم مدیریت گردشگری استان دانست و گفت: در نشست مشترک با رئیس‌کل دادگستری، معاونان و دادستان‌های استان نیز درباره نحوه مواجهه با این تورها و ضرورت سامان‌دهی فعالیت آن‌ها بحث و تبادل نظر شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به تفاوت شرایط تورهای گردشگری فاقد مجوز افزود: همه این تورها الزاماً با هدف تخلف یا هنجارشکنی فعالیت نمی‌کنند و برخی ممکن است بدون طی فرایند دریافت مجوز، اقدام به برگزاری سفر کنند؛ ازاین‌رو می‌توان با اتخاذ رویکردی متناسب، زمینه سامان‌دهی فعالیت این گروه‌ها را فراهم کرد.

او ادامه داد: پیشنهاد شده است در مواردی که تورها بدون هماهنگی قبلی وارد استان می‌شوند، با اطلاع‌رسانی دستگاه‌های انتظامی و همکاری عوامل مرتبط، راهنمای گردشگری در اختیار آن‌ها قرار گیرد و فرایند درخواست و صدور مجوز نیز با سرعت بیشتری انجام شود.

برآبادی تأکید کرد: هدف این است که تورهای گردشگری در چارچوب ضوابط و مقررات فعالیت کنند، ضمن بهره‌مندی از ظرفیت‌های گردشگری مقصد، از بروز آسیب‌ها و حاشیه‌های احتمالی نیز جلوگیری شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و امنیتی خاطرنشان کرد: مدیریت اصولی رویدادها، سامان‌دهی تورهای گردشگری و حمایت از برنامه‌های معرفی جاذبه‌های استان می‌تواند زمینه توسعه گردشگری داخلی، افزایش ماندگاری گردشگران، ایجاد فرصت‌های اشتغال و توزیع متوازن‌تر منافع گردشگری در خراسان جنوبی را فراهم کند.

انتهای پیام/