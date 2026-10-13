به گزارش خبرنگار میراث آریا، منصور بیجار روز سه‌شنبه ۲۱مهرماه ۱۴۰۵ با تأکید بر ضرورت تقویت اقتصاد روستایی اظهار کرد: رویکرد استان، شناسایی مزیت‌های بومی، حمایت از تولیدکنندگان محلی و فراهم‌کردن زمینه حضور محصولات روستایی در بازارهای گسترده‌تر است.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین بر اهمیت بهره‌گیری اقتصادی از ظرفیت‌های متنوع روستاهای استان تأکید کرد و افزود: روستاهای استان در حوزه‌های مختلفی از جمله تولید محصولات بومی، صنایع‌دستی و فعالیت‌های مرتبط با گردشگری توانمندی‌های ارزشمندی دارند که می‌توانند در رونق اقتصاد محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی نقش‌آفرین باشند.

او با اشاره به گستردگی جغرافیایی و تنوع ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان اظهار کرد: شناسایی ظرفیت‌ها زمانی به نتیجه می‌رسد که زمینه عرضه محصولات، دسترسی تولیدکنندگان به بازار و ارتباط آن‌ها با فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراهم شود؛ ازاین‌رو، تقویت زنجیره تولید و فروش باید در کنار معرفی توانمندی‌های روستایی موردتوجه قرار گیرد.

استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: نمایشگاه‌های تخصصی فرصتی برای معرفی داشته‌های استان و برقراری ارتباط میان تولیدکنندگان و بازارهای جدید است؛ فرصتی که می‌تواند به گسترش فعالیت کسب‌وکارهای بومی و افزایش ارزش اقتصادی محصولات محلی کمک کند.

بیجار تأکید کرد: رویکرد استان، تقویت نقش روستاها در چرخه تولید و اقتصاد است؛ به‌گونه‌ای که ظرفیت‌های هر منطقه متناسب با مزیت‌های آن شناسایی شود و زمینه بهره‌مندی مردم از فرصت‌های اقتصادی در محل زندگی خود افزایش یابد.

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