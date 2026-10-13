به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین شهابی روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به جایگاه نوحه‌خوانی نشسته در فرهنگ مذهبی هرمزگان اظهار کرد: نوحه نشسته یکی از جلوه‌های ارزشمند میراث معنوی استان است که در سال ۱۳۹۶ با شماره ۱۲۹۰ در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده و حفظ آن نیازمند توجه و مشارکت فعالان این حوزه است.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: گردهمایی نوحه‌خوانان و ذاکران نوحه‌های نشسته فرصتی برای پاسداشت این سنت دیرینه، تجلیل از جایگاه ذاکران و نوحه‌خوانان و فراهم کردن زمینه انتقال دانش، شیوه‌ها و آداب این آیین مذهبی به نسل‌های آینده است.

او با بیان اینکه آیین‌های مذهبی بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی هرمزگان را تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: صیانت از این میراث ارزشمند، علاوه بر حفظ اصالت فرهنگی استان، به تداوم سنت‌هایی کمک می‌کند که در طول نسل‌ها با باورها و زندگی مردم پیوند خورده‌اند.

این گردهمایی با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد عبادی‌زاده، نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان، برخی از اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس، حسین شهابی سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی، مصیب داوری معاون فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از نوحه‌خوانان و ذاکران نوحه‌های نشسته، در منبر گپ بندرعباس برگزار شد.

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