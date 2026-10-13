درخت پسته کهنسال روستای پُشته تایباد در فهرست میراث طبیعی ملی ثبت شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز سه‌شنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۵ با اعلام خبر ثبت درخت پسته کهنسال روستای پُشته تایباد در فهرست میراث طبیعی ملی افزود: این درخت کهنسال در روستای پُشته شهرستان تایباد قرار دارد.

همچنین محمود طغرایی مدیر دفتر ثبت آثار تاریخی و طبیعی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی درباره سیمای ظاهری این درخت گفت: تنه این درخت کهنسال با قطر تنه حدود ۱۵۹ سانتی متر و ارتفاع آن ۹ متر است، هم چنین طول سایه انداز ۱۲ متر و عرض سایه انداز نیز ۱۱ متر است.

او افزود: براساس برآوردهای انجام شده توسط کارشناسان، پیشینگی این درخت در حدود ۴۲۰ تا ۴۸۰ سال برآورد شده است.

انتهای پیام/