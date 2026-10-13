۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۵

درخت پسته کهنسال روستای پُشته تایباد در فهرست میراث طبیعی ملی ثبت شد

درخت پسته کهنسال روستای پُشته تایباد در فهرست میراث طبیعی ملی ثبت شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: درخت ارس کهنسال روستای پُشته شهرستان تایباد به شماره ۱۴۹۹ در فهرست میراث طبیعی ملی ایران ثبت و به استان ابلاغ شده است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز سه‌شنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۵ با اعلام خبر ثبت درخت پسته کهنسال روستای پُشته تایباد در فهرست میراث طبیعی ملی افزود: این درخت کهنسال در روستای پُشته شهرستان تایباد قرار دارد. 

همچنین محمود طغرایی مدیر دفتر ثبت آثار تاریخی و طبیعی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی درباره سیمای ظاهری این درخت گفت: تنه این درخت کهنسال با قطر تنه حدود ۱۵۹ سانتی متر و ارتفاع آن ۹ متر است، هم چنین طول سایه انداز ۱۲ متر و عرض سایه انداز نیز ۱۱ متر است.

او افزود: براساس برآوردهای انجام شده توسط کارشناسان، پیشینگی این درخت در حدود ۴۲۰ تا ۴۸۰ سال برآورد شده است.

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کد خبر 1405072102329
محمدعلی علی نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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