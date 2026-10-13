به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در پی آسیب‌های واردشده به پوشش گیاهی مسیر شاهجوی قنات جهانی بلده بر اثر لایروبی‌های غیراصولی، عملیات رسیدگی و نجات‌بخشی درختان آسیب‌دیده با همکاری نهادهای مرتبط در دستور کار قرار گرفت.

این عملیات با هدف کاهش تنش واردشده به درختان، کمک به تقویت بنیه آن‌ها و پیشگیری از تشدید آسیب‌ها، با اجرای محلول‌پاشی تخصصی در محدوده باغستان علیا تا خیابان سرتخت انجام شد.

کاظم شبنم‌زاده با اشاره به اهمیت حفاظت از درختان مسیر شاهجوی قنات بلده اظهار کرد: درختان این مسیر، فراتر از پوشش گیاهی، بخشی از هویت زیستی و میراث طبیعی منطقه به شمار می‌روند و حفاظت از آن‌ها مستلزم توجه هم‌زمان به شرایط آبی، وضعیت ریشه‌ها و الزامات نگهداری اصولی از پوشش گیاهی است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس افزود: لایروبی‌های غیراصولی می‌تواند با برهم زدن شرایط ریشه‌ها و دسترسی درختان به آب، زمینه آسیب‌دیدگی و تضعیف آن‌ها را فراهم کند؛ ازاین‌رو، رسیدگی تخصصی به درختان آسیب‌دیده و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش تنش‌های محیطی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او با تأکید بر ضرورت صیانت از میراث طبیعی شهرستان فردوس گفت: عملیات نجات‌بخشی و محلول‌پاشی با هدف کمک به حفظ سلامت درختان و جلوگیری از تشدید آسیب‌های واردشده انجام شده است. صیانت از این سرمایه طبیعی، نیازمند رعایت اصول فنی در اجرای عملیات عمرانی و نگهداری مسیرهای مرتبط با قنات و پوشش گیاهی آن است.

شبنم‌زاده همچنین از همراهی و مساعدت فرماندار و معاونت عمرانی فرمانداری و همکاری بخشدار اسلامیه، شهردار فردوس، به‌ویژه مسئول فضای سبز شهرداری فردوس، و شهردار باغستان در رسیدگی به موضوع و اجرای این عملیات قدردانی کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس خاطرنشان کرد: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری در مواجهه با آسیب‌های واردشده به درختان، نقش مهمی در تسریع اقدامات حفاظتی دارد و تداوم این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز حفاظت مؤثرتر از میراث طبیعی و ارزش‌های زیست‌محیطی شهرستان باشد.

حفاظت از درختان مسیر شاهجوی قنات جهانی بلده، افزون بر صیانت از پوشش گیاهی ارزشمند منطقه، مستلزم پیشگیری از تکرار عملیات غیراصولی و رعایت ملاحظات فنی و زیست‌محیطی در هرگونه لایروبی و اقدام عمرانی در این محدوده است.

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