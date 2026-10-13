به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین کوگانی روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه با اعلام اظهار کرد: با هدف حمایت از هنرمندان بومی، ترویج هنرهای سنتی و ایجاد بازارهای عرضه مستقیم، نمایشگاه صنایع‌دستی با عنوان «از دست تا دل» در محله تاریخی فیض‌آباد و در محل هتل‌بوتیک آریانا برگزار می‌شود.

او افزود: این رویداد در قالب «چهارشنبه‌های صنایع‌دستی بازار هنر» طراحی شده است و به‌صورت هفتگی در روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۵ تا ۱۹ پذیرای عموم علاقه‌مندان، گردشگران و شهروندان خواهد بود.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کرمانشاه با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر دست‌بافته‌ها و دست‌سازه‌های هنرمندان کرمانشاهی گفت: در این بازار هفتگی رشته‌های اصیل صنایع‌دستی استان نظیر گیوه‌بافی، قلم‌زنی، موج‌بافی، گلیم‌بافی و سایر هنرهای سنتی در فضایی برگرفته از معماری اصیل و سنتی کرمانشاه در معرض دید و فروش گذاشته می‌شود تا زمینه پیوند هرچه بیشتر گردشگری و صنایع‌دستی فراهم آید.

کوگانی با اشاره به اینکه بازدید از این رویداد برای عموم آزاد است، یادآور شد ایجاد فرصت‌های فروش هفتگی در فضاهای گردشگری و بوم‌گردی شهر، علاوه بر تقویت اقتصاد هنرمندان، به احیا و پویایی بافت‌های تاریخی از جمله محله فیض‌آباد کمک شایانی خواهد کرد.

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