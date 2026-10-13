۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۹

برگزاری دوره آموزش بلد محلی در بشرویه با تمرکز بر ظرفیت‌های گردشگری منطقه

برگزاری دوره آموزش بلد محلی در بشرویه با تمرکز بر ظرفیت‌های گردشگری منطقه

دوره آموزش بلد محلی با هدف ارتقای مهارت‌های راهنمایی میدانی و آشنایی با ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی منطقه، با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه و هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدامیر سلیمانی رباطی مسئول میراث‌فرهنگی بشرویه، روز سه شنبه 21 مهرماه 1405 با اشاره به اهمیت نقش بلدهای محلی در توسعه گردشگری گفت: با وجود گسترش شاخه‌های مختلف گردشگری، تخصصی شدن این حوزه و رواج استفاده از نرم‌افزارهای موقعیت‌یاب، بلد محلی همچنان یکی از عناصر مؤثر در ارتقای کیفیت سفر و ارائه تجربه‌ای متفاوت به گردشگران است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه افزود: حتی در تورهایی که از راهنمایان گردشگری متخصص بهره می‌برند، حضور بلد محلی می‌تواند در افزایش ایمنی سفر، شکل‌گیری خاطرات ماندگار، تعامل سازنده با جامعه محلی و مدیریت هزینه‌های گردشگری نقش مؤثری داشته باشد.

او با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از دانش و تجربه بومی در سفرهای گردشگری اظهار کرد: تکرار سفر یک گروه گردشگری به منطقه، به معنای بی‌نیازی آن از بلد محلی نیست؛ چراکه این افراد با شناخت دقیق از شرایط منطقه، ویژگی‌های زیست‌بوم و شیوه زندگی مردم بومی، می‌توانند نقش مؤثری در هدایت گردشگران و تسهیل ارتباط میان آن‌ها و جامعه میزبان ایفا کنند.

سلیمانی رباطی ادامه داد: بلدهای محلی با شناخت زبان، لهجه، فرهنگ و آداب‌ورسوم مردم منطقه، حلقه ارتباطی میان گردشگران و جامعه محلی هستند و این شناخت، ضمن کمک به کاهش سوءتفاهم‌های فرهنگی، زمینه تعامل بهتر گردشگران با مردم بومی را فراهم می‌کند.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه با اشاره به جزئیات برگزاری این دوره آموزشی بیان کرد: این دوره با همکاری هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی و با حضور علاقه‌مندان به فعالیت در حوزه بلد محلی از شهرستان‌های بشرویه، طبس، فردوس و سرایان، به‌صورت میدانی برگزار شد.

او افزود: در این دوره، شرکت‌کنندگان با حضور در مکان‌های تاریخی از جمله خانه مستوفی، فضاهای فرهنگی و تاریخی مانند موزه و محیط‌های طبیعی همچون کویر، با شیوه تعامل و معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، نحوه ارتباط با جامعه محلی و اهمیت شناخت ویژگی‌های فرهنگی هر منطقه آشنا شدند.

سلیمانی رباطی تأکید کرد: توجه به لهجه محلی و شناخت فرهنگ و آداب‌ورسوم بومی، از جمله موضوعات مورد تأکید در این دوره بود؛ چراکه بلد محلی با انتقال درست ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه به گردشگران، می‌تواند در تقویت ارتباط میان گردشگر و جامعه میزبان و ارتقای کیفیت تجربه سفر نقش‌آفرین باشد.

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کد خبر 1405072102334
سمیه محمدی
دبیر مهدی ارجمند

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