به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدامیر سلیمانی رباطی مسئول میراث‌فرهنگی بشرویه، روز سه شنبه 21 مهرماه 1405 با اشاره به اهمیت نقش بلدهای محلی در توسعه گردشگری گفت: با وجود گسترش شاخه‌های مختلف گردشگری، تخصصی شدن این حوزه و رواج استفاده از نرم‌افزارهای موقعیت‌یاب، بلد محلی همچنان یکی از عناصر مؤثر در ارتقای کیفیت سفر و ارائه تجربه‌ای متفاوت به گردشگران است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه افزود: حتی در تورهایی که از راهنمایان گردشگری متخصص بهره می‌برند، حضور بلد محلی می‌تواند در افزایش ایمنی سفر، شکل‌گیری خاطرات ماندگار، تعامل سازنده با جامعه محلی و مدیریت هزینه‌های گردشگری نقش مؤثری داشته باشد.

او با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از دانش و تجربه بومی در سفرهای گردشگری اظهار کرد: تکرار سفر یک گروه گردشگری به منطقه، به معنای بی‌نیازی آن از بلد محلی نیست؛ چراکه این افراد با شناخت دقیق از شرایط منطقه، ویژگی‌های زیست‌بوم و شیوه زندگی مردم بومی، می‌توانند نقش مؤثری در هدایت گردشگران و تسهیل ارتباط میان آن‌ها و جامعه میزبان ایفا کنند.

سلیمانی رباطی ادامه داد: بلدهای محلی با شناخت زبان، لهجه، فرهنگ و آداب‌ورسوم مردم منطقه، حلقه ارتباطی میان گردشگران و جامعه محلی هستند و این شناخت، ضمن کمک به کاهش سوءتفاهم‌های فرهنگی، زمینه تعامل بهتر گردشگران با مردم بومی را فراهم می‌کند.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بشرویه با اشاره به جزئیات برگزاری این دوره آموزشی بیان کرد: این دوره با همکاری هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی و با حضور علاقه‌مندان به فعالیت در حوزه بلد محلی از شهرستان‌های بشرویه، طبس، فردوس و سرایان، به‌صورت میدانی برگزار شد.

او افزود: در این دوره، شرکت‌کنندگان با حضور در مکان‌های تاریخی از جمله خانه مستوفی، فضاهای فرهنگی و تاریخی مانند موزه و محیط‌های طبیعی همچون کویر، با شیوه تعامل و معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، نحوه ارتباط با جامعه محلی و اهمیت شناخت ویژگی‌های فرهنگی هر منطقه آشنا شدند.

سلیمانی رباطی تأکید کرد: توجه به لهجه محلی و شناخت فرهنگ و آداب‌ورسوم بومی، از جمله موضوعات مورد تأکید در این دوره بود؛ چراکه بلد محلی با انتقال درست ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه به گردشگران، می‌تواند در تقویت ارتباط میان گردشگر و جامعه میزبان و ارتقای کیفیت تجربه سفر نقش‌آفرین باشد.

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