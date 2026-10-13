به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده از بازدید گروهی ۳۰ نفره از گردشگران مقیم استان خراسان رضوی از جاذبه‌های تاریخی این شهرستان در روز یکشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات اظهار کرد: این گروه از گردشگران از مسجد جامع قاین، مزار شاهزاده حسین، آرامگاه ابوالـمفاخر و بنا و بقعه بوذرجمهر بازدید کردند.

او افزود: در جریان این بازدیدها، کارشناس حاضر توضیحاتی درباره پیشینه تاریخی، ویژگی‌های معماری و اهمیت آثار ارائه کرد تا گردشگران با ارزش‌های تاریخی و فرهنگی این بناها بیشتر آشنا شوند.

عباس‌زاده با اشاره به استقبال گردشگران از این برنامه بیان کرد: شکوه و عظمت آثار تاریخی منطقه مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت و درخت بنه کهنسال بوذرجمهر با قدمتی بیش از ۷۰۰ سال نیز از جمله جاذبه‌هایی بود که توجه گردشگران را به خود جلب کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات ادامه داد: بازدید از باغات زرشک قاین نیز از دیگر بخش‌های این برنامه بود که فرصتی برای آشنایی گردشگران با ظرفیت‌های کشاورزی منطقه و پیوند میان محصولات بومی و گردشگری فراهم کرد.

او با تأکید بر ظرفیت‌های شهرستان قاینات در توسعه گردشگری کشاورزی گفت: قاینات به‌واسطه جایگاه ویژه در تولید زعفران و زرشک، از مناطق شاخص کشور در تولید این محصولات به شمار می‌رود و این محصولات ارزشمند، بخشی از هویت کشاورزی و ظرفیت‌های گردشگری منطقه را تشکیل می‌دهند.

عباس‌زاده خاطرنشان کرد: فصل برداشت زرشک و زعفران فرصت مناسبی برای معرفی هم‌زمان جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان و آشنایی گردشگران با محصولات بومی، شیوه‌های تولید و ظرفیت‌های محلی قاینات است.

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