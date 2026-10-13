به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید محمدصادق رضویان گفت: پنجمین جشنواره گردشگری نمد در روستای هدف گردشگری و عشایری ابرسج، روز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ صبح با محوریت ترویج هنرهای سنتی و تقویت هویت اجتماعی منطقه برگزار می شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با اشاره به جایگاه ویژه ابرسج در حوزه صنایع‌دستی افزود: این روستا در بخش بسطام شهرستان شاهرود، به‌عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری شرق استان و قطب تولید نمد کشور شناخته می‌شود و برگزاری این جشنواره فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این منطقه به علاقه‌مندان است.

او با تشریح برنامه‌های این رویداد اظهار کرد: اجرای نمادین نمدمالی سنتی، برپایی چادرهای عشایری و عرضه محصولات بومی، بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای انتقال تجربیات و نمایش زندگی اصیل عشایری است.

رضویان همچنین بیان کرد: در کنار عرضه صنایع‌دستی و محصولات منطقه در غرفه‌های ویژه، برنامه‌های متنوع فرهنگی و ورزشی از جمله اجرای موسیقی آیینی و سنتی بین‌المللی و برگزاری مسابقات ورزش محلی کشتی با شال برای ایجاد فضای پرنشاط برای شرکت‌کنندگان و گردشگران تدارک دیده شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی از برگزاری چنین رویدادهایی، تنها تفریح و سرگرمی نیست؛ بلکه ما به دنبال تحقق رونق اقتصاد محلی از طریق جذب گردشگر، حفظ هویت فرهنگی و زنده نگه داشتن هنرهای سنتی هستیم تا ابرسج بتواند جایگاه خود را به‌عنوان الگویی موفق در حوزه گردشگری روستایی و عشایری بیش از پیش تثبیت کند.

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