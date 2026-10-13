به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمجتبی علوی اردکانی امروز 21 مهرماه 1405در حاشیه آیین بزرگداشت شوریده شیرازی، شاعر نابینای نامدار استان فارس، که با حضور جمعی از افراد دارای آسیب بینایی و گلباران آرامگاه این شاعر در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدیه برگزار شد، گفت: افراد دارای معلولیت، در کنار محدودیت‌های احتمالی، از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردارند و فراهم‌کردن بستر مناسب برای حضور مؤثر آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، ضرورتی انکارناپذیر است.

مدیرکل فرهنگی و زیارت معاونت امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به ضرورت تحقق عدالت در ارائه خدمات عمومی افزود: دستیابی به جامعه‌ای عادلانه مستلزم آن است که امکانات و خدمات به‌گونه‌ای طراحی و ارائه شوند که تمام اقشار جامعه بتوانند بدون تبعیض از آن‌ها بهره‌مند شوند. گردشگری نیز به‌عنوان یکی از حوزه‌های مهم خدمات عمومی، باید برای همه شهروندان، از جمله افراد دارای معلولیت، قابل دسترس باشد.

علوی اردکانی با اشاره به دشواری دسترسی به برخی جاذبه‌های تاریخی و گردشگری بیان کرد: مناسب‌سازی مسیرهای دسترسی، ایجاد تسهیلات لازم و رفع موانع فیزیکی در اماکن گردشگری، زمینه حضور مستقل‌تر و آسان‌تر افراد دارای آسیب بینایی و سایر افراد دارای معلولیت را فراهم می‌کند.

او با تأکید بر ضرورت مشارکت همه بخش‌ها در این زمینه گفت: تحقق گردشگری دسترس‌پذیر صرفاً بر عهده دستگاه‌های دولتی نیست، بلکه بخش خصوصی، فعالان صنعت ساختمان و مجموعه‌های مسئول در حوزه طراحی و توسعه زیرساخت‌ها نیز باید در ایجاد محیطی مناسب و فراگیر نقش‌آفرینی کنند.

مدیرکل فرهنگی و زیارت معاونت امور گردشگری و زیارت استانداری فارس همچنین با اشاره به فعالیت کمیته مناسب‌سازی در استانداری فارس افزود: این کمیته با بررسی وضعیت اماکن شهری، گردشگری و عمومی و ارزیابی قوانین و مقررات مرتبط، در مسیر رفع موانع و تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت به امکانات و خدمات گام برمی‌دارد.

علوی اردکانی در پایان با قدردانی از مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس، اداره‌کل بهزیستی استان، مدیریت مجموعه سعدیه، انجمن راهنمایان گردشگری و دست‌اندرکاران این آیین، بر تداوم همکاری‌های بین‌بخشی برای توسعه گردشگری فراگیر و بهره‌مندی عادلانه همه شهروندان از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان تأکید کرد.

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