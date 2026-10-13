۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۱

برگزاری کارگاه اهوازگردی برای دانش‌آموزان با هدف تقویت سواد گردشگری

برگزاری کارگاه اهوازگردی برای دانش‌آموزان با هدف تقویت سواد گردشگری

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اهواز از برگزاری کارگاه آموزشی گردشگری کودک با عنوان «سفر کاغذی و آفتاب با بادبان خیال‌انگیز کودکانه» در مدرسه سرآمد اهواز خبر داد و تأکید کرد که آموزش گردشگری با رویکردهای نوین و تعاملی، نقشی کلیدی در تقویت حس تعلق مکانی و هویت فرهنگی کودکان ایفا می‌کند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، زهره پرویزی ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: برنامه «سفر کاغذی و آفتاب با بادبان خیال‌انگیز کودکانه» با هدف ارتقای سواد گردشگری و آشناسازی دانش‌آموزان با جاذبه‌های ملموس و ناملموس استان خوزستان در مدرسه سرآمد ناحیه ۳ آموزش و پرورش اهواز برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اهواز با بیان این‌که این رویداد آموزشی بر افزایش آگاهی دانش‌آموزان از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی تمرکز داشت، اظهار کرد: تقویت هویت فرهنگی و حس تعلق مکانی در کودکان از راه توسعه مهارت‌های شناختی، مشاهده‌گری و حافظه بصری، اصلی‌ترین رویکرد ما در این برنامه بود که با بهره‌گیری از رسانه‌های دیداری و شنیداری محقق شد.

او ادامه داد: این کارگاه آموزشی بر پایه «یادگیری تجربی»، «کودک‌محور» و «آموزش غیررسمی» استوار بود و در جریان آن، محتوای چندرسانه‌ای شامل تصاویر و فیلم‌های مستند از جاذبه‌های گردشگری استان با روایتگری آموزشی برای دانش‌آموزان ارائه شد تا نگرشی مثبت و مسئولانه نسبت به حفاظت از میراث‌فرهنگی و محیط‌زیست در آنان ایجاد شود.

پرویزی همچنین به نقش مهدیس مکوندی، راهنمای تخصصی گردشگری کودک استان خوزستان، در اجرای موفق این برنامه اشاره کرد و گفت: طراحی بازی‌های تعاملی مبتنی بر جاذبه‌های گردشگری، نظیر تشخیص تصاویر، نام‌گذاری اماکن، تطبیق ویژگی‌های تاریخی با تصاویر و همچنین جلسات پرسش‌وپاسخ، توانست مشارکت فعال کودکان را برانگیزد و آموزش گردشگری را به تجربه‌ای جذاب و ماندگار تبدیل کند.

او ضمن اشاره به استقبال گسترده دانش‌آموزان و رضایت مسئولان مدرسه از برگزاری این کارگاه، خاطرنشان کرد: این برنامه که با اهدای هدایایی به شرکت‌کنندگان برای ایجاد انگیزه بیشتر همراه بود، الگویی موفق و قابل‌تکرار برای سایر مدارس و مراکز آموزشی محسوب می‌شود و امیدوار هستیم با تداوم چنین رویکردهایی، شاهد پرورش نسلی باشیم که پاسدار میراث‌فرهنگی و داشته‌های ارزشمند سرزمین خود هستند.

برگزاری کارگاه اهوازگردی برای دانش‌آموزان با هدف تقویت سواد گردشگری

برگزاری کارگاه اهوازگردی برای دانش‌آموزان با هدف تقویت سواد گردشگری

برگزاری کارگاه اهوازگردی برای دانش‌آموزان با هدف تقویت سواد گردشگری

برگزاری کارگاه اهوازگردی برای دانش‌آموزان با هدف تقویت سواد گردشگری

انتهای پیام/

کد خبر 1405072102341
سیدجواد خراسانی
دبیر مهدی ارجمند

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