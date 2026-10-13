به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، زهره پرویزی ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر افزود: برنامه «سفر کاغذی و آفتاب با بادبان خیال‌انگیز کودکانه» با هدف ارتقای سواد گردشگری و آشناسازی دانش‌آموزان با جاذبه‌های ملموس و ناملموس استان خوزستان در مدرسه سرآمد ناحیه ۳ آموزش و پرورش اهواز برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اهواز با بیان این‌که این رویداد آموزشی بر افزایش آگاهی دانش‌آموزان از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی تمرکز داشت، اظهار کرد: تقویت هویت فرهنگی و حس تعلق مکانی در کودکان از راه توسعه مهارت‌های شناختی، مشاهده‌گری و حافظه بصری، اصلی‌ترین رویکرد ما در این برنامه بود که با بهره‌گیری از رسانه‌های دیداری و شنیداری محقق شد.

او ادامه داد: این کارگاه آموزشی بر پایه «یادگیری تجربی»، «کودک‌محور» و «آموزش غیررسمی» استوار بود و در جریان آن، محتوای چندرسانه‌ای شامل تصاویر و فیلم‌های مستند از جاذبه‌های گردشگری استان با روایتگری آموزشی برای دانش‌آموزان ارائه شد تا نگرشی مثبت و مسئولانه نسبت به حفاظت از میراث‌فرهنگی و محیط‌زیست در آنان ایجاد شود.

پرویزی همچنین به نقش مهدیس مکوندی، راهنمای تخصصی گردشگری کودک استان خوزستان، در اجرای موفق این برنامه اشاره کرد و گفت: طراحی بازی‌های تعاملی مبتنی بر جاذبه‌های گردشگری، نظیر تشخیص تصاویر، نام‌گذاری اماکن، تطبیق ویژگی‌های تاریخی با تصاویر و همچنین جلسات پرسش‌وپاسخ، توانست مشارکت فعال کودکان را برانگیزد و آموزش گردشگری را به تجربه‌ای جذاب و ماندگار تبدیل کند.

او ضمن اشاره به استقبال گسترده دانش‌آموزان و رضایت مسئولان مدرسه از برگزاری این کارگاه، خاطرنشان کرد: این برنامه که با اهدای هدایایی به شرکت‌کنندگان برای ایجاد انگیزه بیشتر همراه بود، الگویی موفق و قابل‌تکرار برای سایر مدارس و مراکز آموزشی محسوب می‌شود و امیدوار هستیم با تداوم چنین رویکردهایی، شاهد پرورش نسلی باشیم که پاسدار میراث‌فرهنگی و داشته‌های ارزشمند سرزمین خود هستند.

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