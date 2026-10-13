بزرگداشت صدمین سال درگذشت شوریده شیرازی در مجموعه فرهنگی سعدی برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی کشاورز امروز ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵با اشاره به جایگاه ادبی شوریده شیرازی، ملقب به فصیح‌الملک، گفت: هم‌زمان با یکصدمین سال درگذشت این شاعر نامدار دوره قاجار، برای نخستین بار آیین پاسداشت وی در قالب رویدادهای مهر شیراز برگزار شده است.

مدیر مجموعه تاریخی‌فرهنگی سعدی با بیان اینکه شوریده شیرازی از شاعران برجسته دوره قاجار بود و در هفت‌سالگی بر اثر بیماری آبله بینایی خود را از دست داد، افزود: این برنامه با هدف گرامیداشت یاد و نام این شخصیت فرهنگی و معرفی جایگاه او در تاریخ ادبیات ایران برگزار شده است. همچنین از خانواده شوریده شیرازی برای حضور در این مراسم دعوت به عمل آمد.

کشاورز ادامه داد: در کنار این آیین، نمایشگاهی از صنایع دستی، آثار و توانمندی‌های افراد دارای معلولیت با مشارکت فعالان حوزه گردشگری دسترس‌پذیر برگزار شده است. این نمایشگاه فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های هنری و خلاقانه این افراد فراهم می‌کند و نشان می‌دهد معلولیت مانعی برای نوآوری، خلاقیت و خلق آثار ارزشمند نیست.

او همچنین به برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و کارگاه زنده این هنر اشاره کرد و گفت: با توجه به ثبت ۲۱ مهرماه در تقویم به‌عنوان روز خوشنویسی، این بخش نیز به‌عنوان یکی دیگر از برنامه‌های فرهنگی این رویداد در نظر گرفته شده است. کارگاه زنده خوشنویسی با حضور آقای رضایی، از فعالان این حوزه، برگزار می‌شود.

مدیر مجموعه تاریخی‌فرهنگی سعدی خاطرنشان کرد: این برنامه با همکاری انجمن راهنمایان گردشگری استان فارس، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز، مجموعه تاریخی‌فرهنگی سعدی و مرکز فرهنگی‌هنری سعدی برگزار شده اس

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