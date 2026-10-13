به گزارش خبرنگار میراثآریا، در متن پیام تسلیت سیدرضا صالحیامیری آمده است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ
درگذشت عالم وارسته، حضرت آیتالله زینالعابدین قربانی، نماینده پیشین ولیفقیه در استان گیلان و امام جمعه پیشین رشت، موجب تاثر و اندوه فراوان شد.
آن عالم فرزانه، عمر خویش را در مسیر ترویج معارف اسلامی، تعلیم و تربیت دینی و خدمت به مردم سپری کرد و نام و یاد او در حافظه فرهنگی و مذهبی گیلان ماندگار خواهد بود.
اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه به بیت مکرم آن فقید سعید، حوزههای علمیه، مردم شریف استان گیلان و ارادتمندان ایشان، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.»
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