به گزارش میراث‌آریا، مجید سلیمی، امروز 21 مهرماه 1405 با اشاره به برگزاری نمایشگاه ملی صنایع‌دستی کشور هم‌زمان با اکسپو ۲۰۲۶ گفت: امسال با ابتکاری جدید، این دو رویداد را به‌صورت هم‌زمان برگزار کردیم تا زمینه معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی کشور و توسعه فرصت‌های صادراتی این حوزه فراهم شود.

معاون صنایع‌دستی استان فارس با بیان اینکه از استان‌های مختلف کشور برای معرفی توانمندی‌های صادراتی دعوت شده است، افزود: علاوه بر نمایندگان استان‌ها، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های فعال در استان فارس نیز در این رویداد حضور دارند و ظرفیت‌های تخصصی صنایع‌دستی و گردشگری را معرفی می‌کنند.

سلیمی با اشاره به استقرار غرفه‌ها در سالن ملاصدرا اظهار کرد: در این بخش، ۳۸ غرفه به مشارکت‌کنندگان اختصاص یافته است. همچنین پاویون ویژه استان فارس با الهام از معماری تخت‌جمشید طراحی شده تا جلوه‌ای متناسب با پیشینه تاریخی و جایگاه فرهنگی این استان داشته باشد.

او ادامه داد: این پاویون با مساحت اعلام‌شده ۳۴۵۰ مترمربع، بستری برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی فاخر استان، به‌ویژه محصولاتی است که قابلیت عرضه در بازارهای صادراتی و ارزآوری دارند.

معاون صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به حضور هنرمندان و تولیدکنندگان شاخص در پاویون فارس گفت: شهر جهانی منبت و دو نفر از هنرمندان دارای نشان بین‌المللی مرغوبیت در این مجموعه حضور دارند. همچنین یکی از صادرکنندگان فعال در حوزه نقاشی، انجمن منبت و تولیدکنندگان محصولات فاخر خاتم شیراز، از جمله برادران گریز خاتمی و خانم سهم‌الدینی، در این رویداد مشارکت دارند.

سلیمی افزود: خانم سهم‌الدینی از جمله بافندگانی است که چندین نشان ملی مرغوبیت و یک نشان جهانی را کسب کرده است. انتخاب هنرمندان و تولیدکنندگان برای حضور در این پاویون بر اساس کیفیت آثار، برخورداری از ظرفیت صادراتی و قابلیت رقابت در بازارهای هدف انجام شده است.

او همچنین از حضور دوره‌ای انجمن‌های گردشگری در غرفه ویژه این پاویون خبر داد و گفت: این انجمن‌ها در فضایی اختصاصی، توانمندی‌ها، خدمات و ظرفیت‌های خود را معرفی می‌کنند تا زمینه تعامل بیشتر فعالان این حوزه و آشنایی مخاطبان با فرصت‌های گردشگری استان فراهم شود.

معاون صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به تداوم فعالیت نمایشگاه اعلام کرد: علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸:۳۰ از بخش‌های مختلف نمایشگاه بازدید کنند.

نمایشگاه ملی صنایع‌دستی هم‌زمان با اکسپو ۲۰۲۶، با حضور هنرمندان، تشکل‌ها و فعالان صنایع‌دستی و گردشگری کشور در حال برگزاری است و فرصتی برای معرفی تولیدات شاخص ایرانی، تقویت تعاملات تجاری و توسعه بازارهای داخلی و خارجی محصولات صنایع‌دستی فراهم می‌کند.

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