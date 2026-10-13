۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۹

معاون صنایع‌دستی استان فارس:

نمایشگاه ملی صنایع‌دستی هم‌زمان با اکسپو ۲۰۲۶ در حال برگزاری است

نمایشگاه ملی صنایع‌دستی هم‌زمان با اکسپو ۲۰۲۶ در حال برگزاری است

معاون صنایع‌دستی استان فارس از گردهمایی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و گردشگری کشور در نمایشگاه ملی صنایع‌دستی هم‌زمان با نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران (اکسپو ۲۰۲۶) خبر داد.

به گزارش میراث‌آریا، مجید سلیمی،  امروز 21 مهرماه 1405  با اشاره به برگزاری نمایشگاه ملی صنایع‌دستی کشور هم‌زمان با اکسپو ۲۰۲۶ گفت: امسال با ابتکاری جدید، این دو رویداد را به‌صورت هم‌زمان برگزار کردیم تا زمینه معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی کشور و توسعه فرصت‌های صادراتی این حوزه فراهم شود.

معاون صنایع‌دستی استان فارس با بیان اینکه از استان‌های مختلف کشور برای معرفی توانمندی‌های صادراتی دعوت شده است، افزود: علاوه بر نمایندگان استان‌ها، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های فعال در استان فارس نیز در این رویداد حضور دارند و ظرفیت‌های تخصصی صنایع‌دستی و گردشگری را معرفی می‌کنند.

سلیمی با اشاره به استقرار غرفه‌ها در سالن ملاصدرا اظهار کرد: در این بخش، ۳۸ غرفه به مشارکت‌کنندگان اختصاص یافته است. همچنین پاویون ویژه استان فارس با الهام از معماری تخت‌جمشید طراحی شده تا جلوه‌ای متناسب با پیشینه تاریخی و جایگاه فرهنگی این استان داشته باشد.

او ادامه داد: این پاویون با مساحت اعلام‌شده ۳۴۵۰ مترمربع، بستری برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی فاخر استان، به‌ویژه محصولاتی است که قابلیت عرضه در بازارهای صادراتی و ارزآوری دارند.

معاون صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به حضور هنرمندان و تولیدکنندگان شاخص در پاویون فارس گفت: شهر جهانی منبت و دو نفر از هنرمندان دارای نشان بین‌المللی مرغوبیت در این مجموعه حضور دارند. همچنین یکی از صادرکنندگان فعال در حوزه نقاشی، انجمن منبت و تولیدکنندگان محصولات فاخر خاتم شیراز، از جمله برادران گریز خاتمی و خانم سهم‌الدینی، در این رویداد مشارکت دارند.

سلیمی افزود: خانم سهم‌الدینی از جمله بافندگانی است که چندین نشان ملی مرغوبیت و یک نشان جهانی را کسب کرده است. انتخاب هنرمندان و تولیدکنندگان برای حضور در این پاویون بر اساس کیفیت آثار، برخورداری از ظرفیت صادراتی و قابلیت رقابت در بازارهای هدف انجام شده است.

او همچنین از حضور دوره‌ای انجمن‌های گردشگری در غرفه ویژه این پاویون خبر داد و گفت: این انجمن‌ها در فضایی اختصاصی، توانمندی‌ها، خدمات و ظرفیت‌های خود را معرفی می‌کنند تا زمینه تعامل بیشتر فعالان این حوزه و آشنایی مخاطبان با فرصت‌های گردشگری استان فراهم شود.

معاون صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به تداوم فعالیت نمایشگاه اعلام کرد: علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸:۳۰ از بخش‌های مختلف نمایشگاه بازدید کنند.

نمایشگاه ملی صنایع‌دستی هم‌زمان با اکسپو ۲۰۲۶، با حضور هنرمندان، تشکل‌ها و فعالان صنایع‌دستی و گردشگری کشور در حال برگزاری است و فرصتی برای معرفی تولیدات شاخص ایرانی، تقویت تعاملات تجاری و توسعه بازارهای داخلی و خارجی محصولات صنایع‌دستی فراهم می‌کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072102347
بهپور کریمیان
دبیر مهدی ارجمند

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