به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یعقوب نگهداری ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: عملیات لایروبی پل و آباره گچ‌سنگی شهرستان گتوند با هدف آمادگی در برابر پدیده ال‌نینو و پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از سیلاب، با همکاری بخشداری عقیلی و طرح آبیاری گتوند، زیر نظر کارشناسان میراث‌فرهنگی در حال انجام است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گُتوند ادامه داد: عملیات لایروبی پل و آبراهه گچ‌سنگی، از آثار تاریخی ارزشمند و فاخر مربوط به دوره ساسانی با شماره ثبت ملی ۳۰۷۵۸، با هدف کاهش خطرات احتمالی ناشی از تجمع آب و بروز سیلاب در مسیر آبراهه منتهی به این اثر تاریخی در دستورکار قرار گرفته است.

او افزود: این عملیات در هفته جاری با همکاری بخشداری عقیلی و طرح آبیاری گتوند، به‌وسیله یک دستگاه بیل مکانیکی و با نظارت اداره میراث‌فرهنگی شهرستان گتوند در حال اجرا است.

نگهداری با اشاره به اهمیت حفاظت از آثار تاریخی در برابر مخاطرات طبیعی بیان کرد: باتوجه به احتمال بروز بارندگی‌های شدید و افزایش روان‌آب‌ها، پاک‌سازی و لایروبی مسیرهای عبور آب در محدوده این اثر تاریخی می‌تواند در کاهش خطرات احتمالی ناشی از سیلاب و صیانت از این میراث ارزشمند نقش مؤثری داشته باشد.

او بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی به آثار تاریخی و حفاظت از میراث‌فرهنگی شهرستان تأکید کرد.

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