به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری گفت: ویژه‌برنامه آموزشی روز سه‌شنبه، ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵، با حضور ۹۰ نفر از دانش‌آموزان پایه هفتم مقطع اول متوسطه در خانه تاریخی تدین سمنان برگزار شد و تلاش داشت تا در فضایی تعاملی، مفاهیم میراث‌فرهنگی را برای نسل جدید ملموس کند.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان با اشاره به بخش‌های عملی این کارگاه افزود: در این رویداد، دانش‌آموزان از نزدیک با رشته‌های متنوع صنایع‌دستی از جمله بافته‌های داری، قلم‌زنی و سفال‌گری آشنا شدند و ضمن تماشای ورکشاپ‌های تخصصی، با راهنمایی هنرمندان به انجام عملی و تجربه این هنرهای ارزشمند پرداختند که این امر گامی مهم در جهت ترویج و حفظ میراث‌بنیان‌های بومی به‌شمار می‌رود.

او با تشریح ویژگی‌های بنای تاریخی تدین برای دانش آموزان بیان کرد: این خانه اصیل که در خیابان طالقانی واقع شده، یادگاری از اواخر دوره قاجار با قدمتی بیش از صد سال است که در سال ۱۳۷۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

نصیری در ادامه با اشاره به کارکرد بادگیر در معماری این خانه اظهار کرد: بادگیر این بنا نمونه‌ای شاخص از خلاقیت ایرانی برای تهویه و خنک‌سازی فضا در روزهای گرم تابستان بدون نیاز به امکانات مدرن است که بازدیدکنندگان و دانش‌آموزان را با هوش و مدیریت بهینه انرژی در معماری گذشتگان آشنا می‌کند.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: امروزه خانه تدین علاوه بر اینکه یکی از آثار ارزشمند تاریخی سمنان است، محل فعالیت اداره میراث‌فرهنگی و جمعی از هنرمندان صنایع‌دستی است و چنین بازدیدهایی فرصتی فراهم می‌آورد تا دانش‌آموزان با قدم زدن در این فضا میراث گذشتگان خود و از تاریخ و هویت شهر سمنان را از نزدیک لمس کنند.

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