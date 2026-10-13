علی دارابی برای دومین دوره متوالی «رئیس شورای حکام مرکز میراث ناملموس در آسیای غربی و مرکزی» شد

به گزارش میراث‌آریا، علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور در هفتمین نشست عادی شورای حکام مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی که صبح امروز، سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵، در هتل لاله تهران برگزار شد، برای دومین دوره متوالی به‌عنوان رئیس شورای حکام این مرکز انتخاب شد.

دارابی پیش از این و در پنجمین نشست شورای حکام این مرکز در سال ۱۴۰۲، با اجماع آرا برای یک دوره سه‌ساله به ریاست شورا انتخاب شده بود و اکنون با انتخاب مجدد، برای دومین دوره متوالی این مسئولیت را برعهده دارد.

شورای حکام مرکز مطالعات پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی در حال حاضر ۱۱ عضو دارد که شامل کشورهای سوریه، قرقیزستان، ارمنستان، تاجیکستان، اندونزی، هند، لبنان، ترکیه، افغانستان، قزاقستان و ایران است.

مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی، تحت نظارت یونسکو و با استقرار در تهران فعالیت می‌کند. این مرکز با هدف توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، تبادل تجربه و دانش تخصصی و تقویت ظرفیت کشورهای عضو در زمینه پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس شکل گرفته است.

فعالیت‌های این مرکز در حوزه‌هایی همچون پژوهش، مستندسازی، آموزش و ظرفیت‌سازی منطقه‌ای، زمینه همکاری کشورهای آسیای غربی و مرکزی را برای حفاظت و انتقال میراث فرهنگی ناملموس فراهم می‌کند.

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