هنر دستی، نمادی از اقتدار و اصالت جوامع است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد مریدی امروز ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵، با نگاهی عمیق به ماهیت هنر گفت: وقتی از جلیقه ایرانی و سوزن‌دوزی اقوام سخن می‌گوییم، در واقع درباره‌ی هویت ایرانی و فرهنگ مادی ما صحبت می‌کنیم. هنر دستی، یکی از ارکان اصلی فرهنگ مادی است که در طول تاریخ، نمادی از اقتدار و اصالت جوامع بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با اشاره به چالش‌های جهانی‌سازی و یکسان‌سازی فرهنگی افزود: در دنیایی که تلاش برای یکسان‌سازی فرهنگی در جریان است، حفظ تفاوت‌های فرهنگی و تنوع ریشه‌های هنری، بزرگترین راه مقاومت برای حفظ هویت ملی است. ما نباید اجازه دهیم مدیریت فرهنگ به سمت یکسان‌سازی و حذف تفاوت‌های ارزشمندِ ریشه‌های مختلف ایرانی حرکت کند.

مریدی با تبیین دیدگاه خود درباره تنوع فرهنگی ایران، گفت: با وجود اینکه هر منطقه از ایران دارای معالم، زبان و گویش‌های خاص خود است، اما همه‌ی این تنوع‌ها در یک ظرف واحد به نام “ایران” تجمیع می‌شوند. همان‌طور که زبان‌های مختلف ما (فارسی، کردی، ترکی، بلوچی و…) همگی در کالبد یک ملت واحد قرار دارند، همین‌گونه رنگ‌ها، طرح‌ها و الگوهای سوزن‌دوزی نیز از نواحی مختلف کشور، در نهایت یک زبان بصری مشترک و واحد ایرانی را بازنمایی می‌کنند.

او همچنین خاطرنشان کرد: برگزاری این رویداد در قالب رویداد گردشگری مهر شیراز (از ۵ تا ۲۵ مهرماه)، گامی مهم برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان فارس به گردشگران داخلی و خارجی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس تأکید کرد که این کارگاه‌ها و رویدادها، بستری برای لذت‌بردن مردم از میراث باستانی و پیوند میان نسل‌های مختلف با هنر اصیل ایرانی فراهم می‌آورد.

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