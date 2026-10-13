۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۶

با حضور معاون گردشگری کشور و استاندار قم در شهرستان کهک انجام شد

خانه تاریخی ملاصدرا، میزبان گردشگری نجوم شد/ افتتاح مقصدی نوآورانه در پیوند میراث فرهنگی و آسمان

خانه تاریخی ملاصدرا، میزبان گردشگری نجوم شد/ افتتاح مقصدی نوآورانه در پیوند میراث فرهنگی و آسمان

خانه گردشگری نجوم در شهرستان کهک استان قم، با بهره‌گیری از ظرفیت تاریخی خانه ملاصدرا و با هدف توسعه گونه‌های تخصصی گردشگری، عصر سه‌شنبه ۲۱ مهرماه با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اکبر بهنام‌جو، استاندار قم افتتاح شد؛ مجموعه‌ای که با پیوند میراث تاریخی و ظرفیت‌های نجوم، افق تازه‌ای برای تنوع‌بخشی به تجربه گردشگری در این منطقه می‌گشاید.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، خانه گردشگری نجوم در خانه تاریخی ملاصدرا، واقع در شهرستان کهک استان قم، عصر سه‌شنبه ۲۱ مهرماه با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، بهزاد احمدی‌فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، حسن بافرانی، فرماندار کهک و مجید سامانلو، شهردار کهک افتتاح شد

این مجموعه با اختصاص کاربری گردشگری نجوم به خانه تاریخی ملاصدرا، در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت‌های میراث تاریخی برای خلق تجربه‌های نوین گردشگری به بهره‌برداری رسیده است؛ رویکردی که ضمن کمک به حفظ و احیای بناهای ارزشمند تاریخی، زمینه شکل‌گیری مقاصد گردشگری تخصصی و متناسب با ظرفیت‌های علمی و فرهنگی هر منطقه را فراهم می‌کند.

خانه گردشگری نجوم در کهک، با پیوند دادن هویت تاریخی این بنا به ظرفیت‌های نجوم، می‌تواند بستری برای آشنایی گردشگران با جلوه‌های علمی و فرهنگی این حوزه و گسترش تجربه‌های متفاوت سفر در استان قم باشد. توسعه چنین ظرفیت‌هایی، در کنار گردشگری فرهنگی و مذهبی، امکان تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری و تقویت جذابیت‌های مقصد را فراهم می‌آورد.

در جریان این برنامه، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی از غرفه‌های صنایع‌دستی هنرمندان استان قم، تلسکوپ، موزه عصارخانه و بخش‌های مختلف مجموعه تاریخی خانه ملاصدرا بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری این مجموعه قرار گرفت.

بهره‌گیری هدفمند از بناهای تاریخی و پیوند دادن آن‌ها با کاربری‌های متناسب و خلاقانه، از ظرفیت‌های مهم توسعه گردشگری پایدار به شمار می‌رود؛ رویکردی که می‌تواند ضمن پاسداشت میراث گذشتگان، زمینه حضور گردشگران با علایق متنوع و معرفی ابعاد کمترشناخته‌شده فرهنگی و علمی مقاصد ایران را فراهم سازد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072102358
لیلا سادات حسینی
دبیر مهدی ارجمند

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