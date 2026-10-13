خانه تاریخی ملاصدرا، میزبان گردشگری نجوم شد/ افتتاح مقصدی نوآورانه در پیوند میراث فرهنگی و آسمان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، خانه گردشگری نجوم در خانه تاریخی ملاصدرا، واقع در شهرستان کهک استان قم، عصر سه‌شنبه ۲۱ مهرماه با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، بهزاد احمدی‌فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، حسن بافرانی، فرماندار کهک و مجید سامانلو، شهردار کهک افتتاح شد

این مجموعه با اختصاص کاربری گردشگری نجوم به خانه تاریخی ملاصدرا، در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت‌های میراث تاریخی برای خلق تجربه‌های نوین گردشگری به بهره‌برداری رسیده است؛ رویکردی که ضمن کمک به حفظ و احیای بناهای ارزشمند تاریخی، زمینه شکل‌گیری مقاصد گردشگری تخصصی و متناسب با ظرفیت‌های علمی و فرهنگی هر منطقه را فراهم می‌کند.

خانه گردشگری نجوم در کهک، با پیوند دادن هویت تاریخی این بنا به ظرفیت‌های نجوم، می‌تواند بستری برای آشنایی گردشگران با جلوه‌های علمی و فرهنگی این حوزه و گسترش تجربه‌های متفاوت سفر در استان قم باشد. توسعه چنین ظرفیت‌هایی، در کنار گردشگری فرهنگی و مذهبی، امکان تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری و تقویت جذابیت‌های مقصد را فراهم می‌آورد.

در جریان این برنامه، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی از غرفه‌های صنایع‌دستی هنرمندان استان قم، تلسکوپ، موزه عصارخانه و بخش‌های مختلف مجموعه تاریخی خانه ملاصدرا بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری این مجموعه قرار گرفت.

بهره‌گیری هدفمند از بناهای تاریخی و پیوند دادن آن‌ها با کاربری‌های متناسب و خلاقانه، از ظرفیت‌های مهم توسعه گردشگری پایدار به شمار می‌رود؛ رویکردی که می‌تواند ضمن پاسداشت میراث گذشتگان، زمینه حضور گردشگران با علایق متنوع و معرفی ابعاد کمترشناخته‌شده فرهنگی و علمی مقاصد ایران را فراهم سازد.

انتهای پیام/