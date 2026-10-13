۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۷

معاون پشتیبانی و منابع اداره کل میراث فرهنگی فارس اعلام کرد:

موفقیت در جذب ۱۰۰ درصدی بودجه اداره کل میراث فرهنگی فارس در سال ۱۴۰۴

موفقیت در جذب ۱۰۰ درصدی بودجه اداره کل میراث فرهنگی فارس در سال ۱۴۰۴

 معاون پشتیبانی و منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، گفت: در راستای بهره‌مندی حداکثری از اعتبارات تخصیص‌یافته در قالب «طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای»، این اداره کل، موفقیت چشمگیری در مدیریت منابع مالی داشته است.

به گزارش  خبرنگار میراث آریا، غلامرضا یوسفی نژاد امروز ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ افزود: عملکرد این اداره کل در سال مالی ۱۴۰۴ با جذب ۱۰۰ درصد از تمامی اعتبارات برنامه‌ریزی شده همراه بوده است. مبلغ بالغ بر ۲.۴۸۰.۰۰۰ میلیون ریال از طریق ترکیب منابع مختلف شامل اعتبارات استانی، ملی و مسئولیت اجتماعی جذب گردیده است.

یوسفی‌نژاد، با اشاره به اهمیت طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تأکید کرد: این سطح از جذب اعتبار، نتیجه برنامه‌ریزی دقیق برای ارتقای زیرساخت‌های گردشگری و حفظ میراث فرهنگی در استان فارس است.

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کد خبر 1405072102359
بهپور کریمیان
دبیر مهدی ارجمند

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