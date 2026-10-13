موفقیت در جذب ۱۰۰ درصدی بودجه اداره کل میراث فرهنگی فارس در سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار میراث آریا، غلامرضا یوسفی نژاد امروز ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ افزود: عملکرد این اداره کل در سال مالی ۱۴۰۴ با جذب ۱۰۰ درصد از تمامی اعتبارات برنامه‌ریزی شده همراه بوده است. مبلغ بالغ بر ۲.۴۸۰.۰۰۰ میلیون ریال از طریق ترکیب منابع مختلف شامل اعتبارات استانی، ملی و مسئولیت اجتماعی جذب گردیده است.

یوسفی‌نژاد، با اشاره به اهمیت طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تأکید کرد: این سطح از جذب اعتبار، نتیجه برنامه‌ریزی دقیق برای ارتقای زیرساخت‌های گردشگری و حفظ میراث فرهنگی در استان فارس است.

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