۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۸

نمایشگاه عکس وزارت میراث‌فرهنگی در ۴ ایستگاه پر تردد مترو برپا شد/ از بانوی هفت‌هزارساله تا تهران قاجاری/ روایت تصویری تاریخ پایتخت در چهار گوشه شهر

نمایشگاه عکس وزارت میراث‌فرهنگی در ۴ ایستگاه پر تردد مترو برپا شد/ از بانوی هفت‌هزارساله تا تهران قاجاری/ روایت تصویری تاریخ پایتخت در چهار گوشه شهر

نمایشگاه «کهن‌شهر تهران؛ هفت‌هزار سال فرهنگ و تمدن» به مناسبت هفته تهران و با همکاری معاونت فرهنگی اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاونت فرهنگی مترو تهران، در چهار ایستگاه میرداماد، نوبنیاد، هفده شهریور و عبدل‌آباد برپا شده تا با روایتی تصویری از یافته‌های باستان‌شناختی و شواهد تاریخی، سیر تحول تهران را از استقرارهای کهن تا سیمای پایتخت در دوره قاجار به مخاطبان معرفی کند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نمایشگاه «کهن‌شهر تهران؛ هفت‌هزار سال فرهنگ و تمدن» به مناسبت هفته تهران با بهره‌گیری از ظرفیت فضاهای عمومی مترو، بخشی از پیشینه تاریخی و فرهنگی تهران را در معرض دید شهروندان قرار داده است، روایتی که از آثار و شواهد باستان‌شناختی محوطه‌های تاریخی پایتخت آغاز می‌شود و با مرور یادگارهای دوره‌های مختلف تاریخی، به تهران عصر قاجار می‌رسد.

این نمایشگاه حاصل همکاری معاونت فرهنگی اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاونت فرهنگی مترو تهران است و در چهار ایستگاه میرداماد، نوبنیاد، هفده شهریور و عبدل‌آباد، زمینه آشنایی شهروندان و مسافران مترو را با لایه‌های تاریخی و تمدنی تهران فراهم می‌کند.

روایت تصویری نمایشگاه، از بانوی هفت‌هزارساله به‌دست‌آمده از محوطه خیابان مولوی و آثار شش‌هزارساله چشمه‌علی آغاز می‌شود، سپس به یافته‌های باستان‌شناختی قیطریه با پیشینه‌ای حدود سه‌هزار سال و آثار و یادگارهای دوره اسلامی شهر ری می‌رسد و در ادامه، جلوه‌هایی از تهران دوره قاجار، از میدان ارگ تا میدان توپخانه، را بازنمایی می‌کند.

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کد خبر 1405072102360
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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