به گزارش خبرنگار میراث آریا، ابراهیم رحیمی در حاشیه دومین نمایشگاه اکسپو استان فارس در شیراز و نمایشگاه ملی صنایع‌دستی با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد اقتصادی و فرهنگی اظهار کرد: این نمایشگاه با همت استاندار فارس، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان‌های استان و ایجاد زمینه تعامل با کشورهای همسایه فراهم می‌کند.

فرماندار ویژه شهرستان آباده افزود: استان فارس از توانمندی‌های قابل توجهی در بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و هنری برخوردار است و برگزاری نمایشگاه‌هایی از این دست می‌تواند نقش مؤثری در معرفی این ظرفیت‌ها، توسعه بازار محصولات و حمایت از تولیدکنندگان، صنعتگران و هنرمندان ایفا کند.

رحیمی با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان در حوزه صنایع‌دستی تصریح کرد: آباده به‌عنوان شهر جهانی منبت شناخته می‌شود و هنرمندان بسیاری در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی در این شهرستان فعالیت دارند که هنر منبت یکی از شاخص‌ترین ظرفیت‌های هنری و اقتصادی منطقه به شمار می‌رود.

او با بیان اینکه بیش از چهار هزار نفر در حوزه منبت آباده مشغول فعالیت و تولید هستند، خاطرنشان کرد: این هنر اصیل و ارزشمند از قابلیت‌های مهم شهرستان برای توسعه اشتغال، رونق تولید و معرفی هویت فرهنگی منطقه محسوب می‌شود و توجه بیشتر به فعالان این عرصه می‌تواند زمینه‌ساز تقویت جایگاه آن در بازارهای داخلی و خارجی باشد.

فرمانار ویژه شهرستان آباده حمایت از هنرمندان و صنعتگران را ضرورتی مهم دانست و گفت: در شرایط اقتصادی کنونی، فراهم کردن زمینه حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه‌ها، تسهیل دسترسی آنان به تسهیلات حمایتی و ایجاد فرصت‌های مناسب برای عرضه محصولات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به استمرار فعالیت و افزایش توان تولیدی این مجموعه‌ها کمک کند.

او در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در سطح استان فارس و حمایت مؤثر از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی، زمینه رونق فعالیت‌های تولیدی، توسعه بازار محصولات بومی و تقویت اقتصاد شهرستان‌ها بیش از پیش فراهم شود.

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