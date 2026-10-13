به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یوسف سلمان‌خواه، روز دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵، طی بازدید نظارتی و تخصصی از بافت‌های تاریخی و واجد ارزش لاهیجان، بر لزوم اتخاذ راهبردهای نوین علمی در حفاظت از مواریث شهری تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان با اشاره به غنای فرهنگی معماری ویژه شرق گیلان اظهار کرد: بافت تاریخی لاهیجان صرفاً مجموعه‌ای از عناصر کالبدی نیست؛ بلکه منظومه‌ای زنده و پویا از ترکیب اکولوژی بومی، الگوهای سنتی شهرسازی، شبکه‌های زیستی محلات و حافظه تاریخی مشترک منطقه است. بنابراین هرگونه برنامه صیانت، ساماندهی یا بازآفرینی در این محدوده، باید مبتنی بر حفاظت پایدار و بر اساس تعامل میان کالبد تاریخی، ساختار طبیعی و حیات اجتماعی ساکنان تدوین شود.

او ضمن بررسی آخرین وضعیت ساخت‌وسازهای واقع در حریم بناهای ثبت‌ملی محلات تاریخی لاهیجان افزود: رویکرد این اداره‌کل، حرکت به‌سوی حفاظت پایدار و تاب‌آور است. بافت تاریخی لاهیجان در صورتی، بقا و اصالت خود را حفظ خواهد کرد که شاخص‌های زیست‌پذیری در آن ارتقاء یافته و جامعه محلی خود را ذینفع واقعی این حفاظت تعریف کند.

سلمان‌خواه با تبیین پیوند ناگسستنی میان میراث ملموس و ناملموس این کهن‌شهر خاطرنشان کرد: میراث ارزنده‌ای چون آیین‌های مذهبی و آداب و رسوم وابسته به بوم منطقه، به بافت کالبدی لاهیجان معنا و هویت بخشیده است. حفاظت پایدار تنها زمانی محقق می‌شود که گذرها و مقیاس‌های معماری بومی به‌گونه‌ای پالایش و مدیریت شوند که بستر تداوم این سنت‌ها و بازتولید اقتصاد گردشگری پایدار و مسئولانه دچار خدشه نشود.

سلمان‌خواه در پایان با اشاره به عزم جدی اداره‌کل برای همکاری هم‌افزا با شهرداری، شورای اسلامی شهر و نهادهای علمی و پژوهشی تصریح کرد: اجرای ضوابط اختصاصی حریم بافت تاریخی لاهیجان، تسریع در فرایند مرمت اضطراری بناهای در معرض آسیب و تعریف کاربری‌های سازگار بازآفرینی با تمرکز بر اقتصاد خلاق و صنایع‌دستی، در اولویت اقدامات قرار دارد و تلاش می‌کنیم هویت شکوهمند لاهیجان به عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های تمدنی گیلان حفظ و به آیندگان منتقل شود.

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