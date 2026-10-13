به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مراسم کلنگ‌زنی پروژه هتل‌بوتیک قم عصر سه‌شنبه ۲۱ مهرماه در محله باجک این شهر، با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، بهزاد احمدی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و جمعی از مسئولان و فعالان صنعت گردشگری برگزار شد.

این پروژه با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲ همت، معادل ۲ هزار میلیارد تومان، و زیربنای ۶ هزار و ۸۵۰ مترمربع احداث خواهد شد؛ طرحی که با ورود سرمایه به حوزه زیرساخت‌های اقامتی، می‌تواند زمینه توسعه ظرفیت میزبانی گردشگران و تقویت تنوع خدمات اقامتی در شهر قم را فراهم کند.

توسعه بوتیک‌هتل‌ها به‌عنوان یکی از رویکردهای مورد توجه در گسترش زیرساخت‌های اقامتی کشور، از ظرفیت‌های مهم گردشگری شهری به شمار می‌رود. این اقامتگاه‌ها با تأکید بر هویت معماری، ویژگی‌های فرهنگی و مؤلفه‌های بومی مقصد، می‌توانند تجربه‌ای متمایز از اقامت را برای گردشگران رقم بزنند و در کنار دیگر انواع مراکز اقامتی، به ارتقای کیفیت خدمات گردشگری کمک کنند.

در این چارچوب، اجرای پروژه هتل‌بوتیک در محله باجک قم، فرصتی برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری شهری و افزایش تنوع گزینه‌های اقامتی این شهر فراهم می‌آورد؛ ظرفیتی که در صورت پیوند مؤثر با جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و مذهبی قم، می‌تواند در ارتقای تجربه سفر و افزایش ماندگاری گردشگران نیز نقش‌آفرین باشد.

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